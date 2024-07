Dividenden-Aktien mit Rabatt – Juli 2024 Monat für Monat stellen wir in dieser beliebten Artikelserie solide Dividendenzahler vor, die nicht nur durch langfristig steigende Gewinne und Cashflows eine hohe fundamentale Qualität bieten, sondern zugleich auch günstig bewertet sind. Mit diesem Ansatz finden wir nicht nur Aktien mit erhöhter Dividendenrendite, sondern auch mit langfristig zusätzlichem Kurspotenzial. Zuvor werfen wir jedoch einen Blick auf den weltweit wichtigsten Aktienindex S&P 500 und beantworten die Frage, wie hoch die Dividendenrenditen der einzelnen Sektoren im Index derzeit sind und ob es trotz der Höchststände noch zahlreiche Kaufgelegenheiten gibt. Wie hoch ist die Dividende im S&P 500? Mit 1,23 Prozent liegt die Dividendenrendite des S&P 500 noch einmal unter dem Vormonatswert von 1,3 Prozent und weiterhin deutlich unter der historischen Dividendenrendite des S&P 500 von 1,8 Prozent seit dem Jahr 2000. So niedrig wie jetzt war die Dividendenrendite lediglich im Dezember 2021. So entwickelte sich die Dividendenrendite im S&P 500 Attraktiv bewertete Dividenden-Schnäppchen zu finden, erscheint daher so schwierig wie lange nicht. Anleger sollten sich aber nicht von den Sektoren "Information Technology" und "Communication Services" abschrecken lassen. Diese hatten im Vorjahr eine Marktgewichtung innerhalb des S&P 500 von 40,7 Prozent, heute sind es dank der Dauerbrenner wie Microsoft, Apple, oder Nvidia 45,6 Prozent. Noch immer gibt es aber abseits dieser Highflyer viele Dividendentitel mit überdurchschnittlich hohen Dividendenrenditen. Schauen wir uns deshalb die einzelnen Branchen etwas genauer an und vergleichen deren Dividendenrendite mit den Zahlen der letzten Juli Ausgabe aus dem Jahr 2023. Welche Branchen bieten attraktive Dividenden? Mit 3,3 Prozent und einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten bieten Immobilien (Real Estate) weiterhin die höchste Dividendenrendite. Es folgen die beiden Sektoren Energie (Energy) und Versorger (Utilities) deren Dividendenrendite um 0,7 und 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent und 3,1 Prozent gesunken sind. Der starke Rückgang der Dividendenrenditen im eigentlich behäbigen Energiesektor überrascht, lässt sich aber mit dem Durchschreiten des Zenits bei den Ölkonzernen erklären. In den letzten Jahren sorgten die hohen Ölpreise für sprudelnde Gewinne und Dividenden. Einige Ölkonzerne aus der Reihe von Exxon Mobil, Chevron oder ConocoPhillips schütten nun geringere Dividenden als im Vorjahr aus, was zu einem Rückgang der Dividendenrendite innerhalb des Sektors führt. Die Dividendenrenditen von Branche zu Branche Die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt Als Premium-Mitglied findest du in der nachfolgenden Liste die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt. Die Liste basiert auf den durchschnittlichen Dividenden-Alarm-Kauflimits unserer über 120.000 Mitglieder, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zugleich außergewöhnlich hohen Dividendenrenditen sind. Werde hier zum Premium-Mitglied, um über spannende Kaufchancen bei Dividenden-Aktien zu erfahren. Jetzt den ganzen Premium-Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.