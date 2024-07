„Das Spiel schenke uns Freude und Erholung“, sagte vor rund 800 Jahren der große italienische Theologe Thomas von Aquin. Freude und Erholung sind auch heute noch Gründe, die Menschen zum Spielen bringen. Allerdings ist seit jeher ein weiterer Aspekt höchst bedeutsam: der Traum vom großen Geld.

Etwas angestaubt: klassisches Lotto

Lotto ist in Deutschland mit Abstand das Glücksspiel Nummer eins. Millionen von Deutschen hoffen seit den Fünfzigerjahren Samstag für Samstag auf das große Los – und seit mehr als zwei Jahrzehnten auch bei der zweiten Ziehung am Mittwoch. Am häufigsten gezogen wurden dabei die „6“ (651-Mal), gefolgt von der „49“, der „32“, der „31“ und der „11“. Zugleich aber ist das deutsche Lottospiel etwas in die Jahre gekommen. International wesentlich mehr Strahlkraft hat da die spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“. Die größte Lotterie der Welt mit einer Gewinnsumme im Gesamtwert von 2,6 Milliarden Euro gibt es neben der Hauptveranstaltung und großer TV-Show zu Weihnachten inzwischen auch als „Sommer-Edition“.

Und das Beste: Glücksritter aus Deutschland müssen nicht mehr länger nur zuschauen. Mit einem Klick können sie hier wie bei den anderen weltweit größten Lotterien mitmachen. Möglich macht das Lottoland: Seit der Gründung im Jahr 2013 hat sich das Unternehmen bei Online-Lotterien fest etabliert. Mehr als 19 Millionen Spieler aus Dutzenden Ländern haben bereits via im Lottoland an den gut 30 internationalen Lotterien teilgenommen – und insgesamt mehr als eine Milliarde Euro gewonnen.

Bei „El Gordo“ dabei sein – aus Deutschland nur ein Klick

Innerhalb eines Jahrzehnts gelang es so, das leicht angestaubte Lottoerlebnis vom Kiosk in die digitale Welt zu übertragen und ein einzigartiges Online-Lotterieerlebnis zu schaffen. Und ob El Gordo“ oder die legendäre US-Lotterie „PowerBall“ – Lottospielen ist dank der digitalen Spielmöglichkeiten nicht nur global geworden, sondern auch einfacher, bequemer – und sicher: Die panische Frage potenzieller Gewinner „Wo habe ich nochmal den Lottoschein hingelegt?“ kann beim Online-Lotto nicht mehr passieren. Zudem ist kein Online-Spieler mehr an die Öffnungszeiten der Lottoannahmestelle gebunden, muss nicht mehr bei Wind und Wetter vor die Tür gehen, sondern kann jederzeit und ortsunabhängig tippen und Gewinne realisieren. Idealerweise basiert solch eine Plattform auf einer robusten und sicheren Infrastruktur, die schnelle und zuverlässige Transaktionen gewährleistet.

Erfolgsstrategien

Doch bei aller technischen Finesse – am Ende bleiben Lotterien ein Glücksspiel. Es spielt keine Rolle, welche Zahlen oder Kombinationen angekreuzt werden. Geometrische Muster auf dem Tippschein, „häufigste Zahlen“ oder Zahlenfolgen wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben die gleichen Gewinnchancen wie zufällige oder gut verteilte Ziffern. Zwar wird oft argumentiert, dass Erstere zu geringeren Gewinnen führen, weil mehr Personen dieselben Zahlen tippen. Andererseits ist ein geteilter Gewinn besser als gar kein Gewinn. Auf Basis dieses Mottos kann man dem Glück sogar etwas nachhelfen: Eine Möglichkeit, die Gewinnchancen zu verbessern, ist es nämlich, eine Lotterie auszuwählen, die eine höhere Gewinnchance verspricht. Erkauft wird dies durch kleinere Gewinne oder höhere Einsätze. Wieder dient hier El Gordo als gutes Beispiel.

Eine der besten Vorgehensweisen, die Gewinnchancen zu erhöhen, sind übrigens Systemanteile. Hier erhält man im Gewinnfall nur einen Teil des Jackpots, kann aber mit seinem Einsatz deutlich mehr Tipps spielen. Gerade bei sehr hohen Jackpots ist dies eine sinnvolle Strategie, um trotzdem reich zu werden. Selbst bei Lotterien auf der anderen Seite des Erdballs.