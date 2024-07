BofA-Research-Analyst Othmane Bricha hat die InPost-Aktie von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 21 Euro angehoben. Diese Aufwertung spiegelt das Vertrauen in die Expansionsfähigkeit von InPost in Westeuropa wider. Das Unternehmen plant eine aggressive Ausweitung seiner automatisierten Paketstationen (APMs) in Ländern wie Frankreich und Großbritannien, wo die Konkurrenz schwach und unterinvestiert bleibt.

InPost sichert sich durch seine APMs eine Vorreiterstellung in Frankreich, Großbritannien und Italien. Abgesehen von Amazon, dessen Netzwerk geschlossen und unterausgelastet ist, hat InPost bereits das umfangreichste APM-Netzwerk in diesen Ländern aufgebaut. Diese Dominanz wird durch schwache Konkurrenz weiter ausgebaut, da Unternehmen wie Royal Mail und Poste Italiane nur begrenzte Wachstumsziele verfolgen.

Die Analysten von BofA erwarten für InPost ein enormes Wachstum und haben ihre EBITDA-Schätzungen für 2025 und 2026 um 7 beziehungsweise 16 Prozent angehoben. InPost gilt als Qualitätswachstumswert mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate (EPS CAGR) von 51 Prozent für die Jahre 2023-2028, einer hohen EBITDA-Marge von 32 Prozent im Jahr 2024 und einer Kapitalrendite (ROIC) von 20 Prozent.

Starke Stellung in Polen

InPost hat sich durch sein kostengünstiges APM-Angebot im Vergleich zur traditionellen Hauszustellung einen dominierenden Marktanteil in der E-Commerce-Logistik in Polen gesichert. Trotz harter Konkurrenz wird erwartet, dass InPost weiterhin überdurchschnittlich im dynamischen polnischen E-Commerce-Markt abschneiden wird, unterstützt durch InPost Pay. Die Analysten prognostizieren ein jährliches Umsatz- und EBITDA-Wachstum von 15 Prozent für die Jahre 2023-2028.

Erfolg in Westeuropa replizieren

Die Adoption von APMs in Westeuropa liegt unter 10 Prozent, verglichen mit 40-50 Prozent in Polen, was als Chance für InPost betrachtet wird. Die überlegene Wirtschaftlichkeit und der Fokus auf Außer-Haus-Lieferungen versprechen erhebliche Marktgewinne, insbesondere in Frankreich, Großbritannien und Italien. BofA prognostiziert ein jährliches internationales EBITDA-Wachstum von 66 Prozent bis 2028, angetrieben durch starkes Umsatzwachstum und Skaleneffekte.

Attraktiver Bewertungsabschlag

Die Aktien von InPost werden mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von 11,5 für 2024 bewertet, was einem Abschlag gegenüber dem Kursziel von 14,5 entspricht. BofA sieht diesen Bewertungsabschlag als ungerechtfertigt an und erwartet, dass InPost durch Verbesserung der EBITDA-Margen und Reduzierung der Verschuldung profitieren wird.

Insgesamt prognostizieren die Analysten eine rasche Verbesserung der Rentabilität und eine Reduzierung der Verschuldung auf null bis 2028.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die InPost Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 15,78EUR auf Tradegate (19. Juli 2024, 15:58 Uhr) gehandelt.