Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein überwiegend negatives Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 18.175,50 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,80%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, steht bei 25.349,06 Punkten und liegt mit 0,90% im Minus. Noch stärker betroffen ist der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, mit einem Minus von 1,05% und einem aktuellen Stand von 14.353,78 Punkten. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, verzeichnet den größten Rückgang unter den deutschen Indizes und steht bei 3.284,75 Punkten, was einem Minus von 1,65% entspricht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average notiert bei 40.269,55 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,97%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, steht bei 5.517,02 Punkten und liegt mit 0,51% im Minus. Insgesamt zeigt sich, dass sowohl die deutschen als auch die US-amerikanischen Indizes heute Verluste hinnehmen müssen, wobei der TecDAX mit einem Minus von 1,65% den stärksten Rückgang verzeichnet.Der S&P 500 hingegen weist mit einem Minus von 0,51% den geringsten Rückgang auf. Siemens Energy führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 2.37%, gefolgt von Siemens mit 0.53% und MTU Aero Engines mit 0.41%.Die Flopwerte im DAX werden von Zalando angeführt, das einen Rückgang von -3.79% verzeichnete, gefolgt von Infineon Technologies mit -4.00% und Sartorius Vz. mit einem starken Rückgang von -15.57%.Nordex führt die Topwerte im MDAX an mit einem Anstieg von 3.74%, gefolgt von Bilfinger mit 1.18% und Scout24 mit 0.90%.Die Flopwerte im MDAX werden von TUI angeführt, das einen Rückgang von -3.05% verzeichnete, gefolgt von HelloFresh mit -3.90% und AIXTRON mit -4.20%.SUESS MicroTec führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 8.51%, gefolgt von Dt. Beteiligungs AG mit 1.83% und CANCOM SE mit 1.30%.Die Flopwerte im SDAX werden von thyssenkrupp nucera angeführt, das einen Rückgang von -6.01% verzeichnete, gefolgt von Suedzucker mit -7.79% und BayWa mit -10.33%.SUESS MicroTec führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 8.51%, gefolgt von Nordex mit 3.74% und CANCOM SE mit 1.30%.Die Flopwerte im TecDAX werden von Infineon Technologies angeführt, das einen Rückgang von -4.00% verzeichnete, gefolgt von AIXTRON mit -4.20% und Sartorius Vz. mit einem starken Rückgang von -15.57%.Merck & Co führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 1.42%, gefolgt von Walmart mit 0.49% und JPMorgan Chase mit 0.35%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von American Express angeführt, das einen Rückgang von -4.08% verzeichnete, gefolgt von Intel mit -5.12% und Travelers Companies mit -6.35%.Intuitive Surgical führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 6.28%, gefolgt von Schlumberger mit 3.45% und Blackstone mit 2.61%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Halliburton angeführt, das einen Rückgang von -4.61% verzeichnete, gefolgt von Intel mit -5.12% und Aptiv mit -5.23%.