Herr Fuchs, was hat Sie dazu inspiriert, Glukobest zu entwickeln?

Nahrungsergänzungsmittel stellen in Deutschland und der EU einen nicht unerheblichen Markt dar. Neben vielen Einzelnährstoffen existieren auch zahlreiche Präparate, die durch eine Kombination von Zutaten gesundheitsfördernde Resultate hervorbringen sollen. Wir haben uns heute mit Peter Fuchs, Geschäftsführer und Macher hinter dem Nahrungsergänzungsmittel Glukobest , genauer über das Produkt sowie die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Marktsegment unterhalten.

Abbildung 1: Glukobest soll zu einer besseren Blutzuckerregulierung beitragen. Wir haben mit dem Kopf hinter dem Unternehmen gesprochen. Bildquelle: Glukobest

Peter Fuchs: Die Inspiration zur Entwicklung von Glukobest kam aus meiner persönlichen Erfahrung und dem Wunsch, eine natürliche und effektive Lösung für Menschen mit Blutzuckerproblemen zu finden. Ein Schlüsselmoment war, als ich auf den nepalesischen Arzt Dr. Yi-Wai Wang stieß, der eine bemerkenswerte natürliche Kur zur Stabilisierung des Blutzuckers entwickelt hatte. Dr. Wang's Expertise in traditionellen Heilmethoden und natürlichen Inhaltsstoffen beeindruckte mich zutiefst. Gemeinsam mit Ernährungsexperten und Medizinforschern entwickelten wir die Formel von Glukobest.

Unser Ziel war es, ein Produkt zu schaffen, das nicht nur den Blutzuckerspiegel reguliert, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden fördert. Wir kombinieren hochwertige natürliche Inhaltsstoffe wie Chrom, Berberitze, Zimtextrakt, Banaba-Blattpulver und Gymnema Sylvestre, die synergistisch wirken und fast all auf ein Ziel hinauslaufen: Die Regulierung des Blutzuckerspiegels zu unterstützen.

Können Sie uns mehr über die spezifischen Vorteile von Glukobest gegenüber anderen Nahrungsergänzungsmitteln auf dem Markt erzählen?

Peter Fuchs: Glukobest bietet eine Reihe spezifischer Vorteile gegenüber anderen Nahrungsergänzungsmitteln auf dem Markt, die auf mehreren Faktoren basieren:

Zum einen eine fundierte Inhaltsstoffkombination: Glukobest enthält eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Chrom, Berberitze, Zink, Zimtextrakt, Banaba-Blattpulver und Gymnema Sylvestre. Diese Kombination zielt darauf ab, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Viele dieser Inhaltsstoffe sind bekannt für ihre positiven Eigenschaften in Bezug auf die Insulinsensitivität und den Glukosestoffwechsel​. Hinweise auf die Wirksamkeit der einzelnen Inhaltsstoffe wie Berberitze oder Zimtextrakt auf den Blutzuckerspiegel wurden bereits in einigen wissenschaftlichen Studien gefunden. Die Kombination soll die Einzelwirkungen verstärken und somit einen helfenden Effekt in Bezug auf den Blutzuckerspiegel herbeiführen.

Als zweites ist Natürlichkeit und Qualität zu nennen. Glukobest setzt auf hochwertige, natürliche Inhaltsstoffe ohne synthetische Zusätze. Dies ist besonders wichtig für Anwender, die Wert auf eine natürliche und nachhaltige Gesundheitsunterstützung legen. Durch die Qualität der Rohstoffe und die sorgfältige Verarbeitung sorgen wir für ein Produkt, das sowohl effektiv als auch verträglich ist​​.

Im Gegensatz zu vielen anderen Nahrungsergänzungsmitteln, die sich auf einen einzelnen Aspekt der Blutzuckerregulierung konzentrieren, verfolgt Glukobest zudem einen ganzheitlichen Ansatz. Es kann nicht nur einen Beitrag zur Stabilisierung des Blutzuckerspiegels leisten, sondern trägt auch zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens und des Energielevels der Anwender​ bei.

Durch diese Kombination aus natürlichen Inhaltsstoffen, wissenschaftlicher Unterstützung und einem ganzheitlichen Ansatz unterscheidet sich Glukobest meiner Ansicht nach von vielen anderen Produkten auf dem Markt. Es bietet eine ergänzende Möglichkeit für Menschen, die ihre Blutzuckerwerte auf natürliche Weise stabilisieren möchten.

Welche Herausforderungen haben Sie bei der Markteinführung von Glukobest erlebt und wie haben Sie diese überwunden?

Peter Fuchs: Die Markteinführung von Glukobest brachte einige Herausforderungen mit sich, die wir jedoch erfolgreich meistern konnten.

Dazu gehörten

Regulatorische Anforderungen

Eine der größten Herausforderungen war die Einhaltung der verschiedenen regulatorischen Anforderungen in den Zielmärkten. Unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Vorschriften für Nahrungsergänzungsmittel, was die Zulassung und den Vertrieb kompliziert machte. Um diese Herausforderung zu bewältigen, haben wir eng mit Experten für Lebensmittelrecht und -regulierung zusammengearbeitet. So konnten wir sicherstellen, dass Glukobest alle erforderlichen Standards erfüllt.

Vertrauen und Glaubwürdigkeit

Als neues Produkt auf dem Markt mussten wir das Vertrauen der Verbraucher gewinnen. Dies war besonders wichtig in einem Marktsegment, das oft mit Skepsis betrachtet wird. Wir haben uns entschieden, eine transparente Kommunikationsstrategie zu verfolgen, die die wissenschaftliche Forschung und die Expertise hinter Glukobest hervorhebt. Kundenbewertungen und unabhängige Tests haben ebenfalls dazu beigetragen, das Vertrauen in unser Produkt zu stärken​.

Wettbewerbsintensiver Markt

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist äußerst wettbewerbsintensiv. Um uns von der Konkurrenz abzuheben, haben wir auf die Einzigartigkeit unserer Inhaltsstoffe und die wissenschaftliche Unterstützung unserer Formulierung gesetzt. Wir haben auch intensiv in Marketing und Öffentlichkeitsarbeit investiert, um die Bekanntheit von Glukobest zu steigern und seine Vorteile klar zu kommunizieren.

Logistik und Distribution

Eine weitere Herausforderung war die effiziente Organisation der Logistik und Distribution. Dies beinhaltete die Sicherstellung einer stabilen Lieferkette und die rechtzeitige Lieferung an unsere Kunden. Wir haben partnerschaftliche Beziehungen zu zuverlässigen Lieferanten aufgebaut und ein effizientes Distributionsnetzwerk implementiert, um eine reibungslose und schnelle Lieferung zu gewährleisten​​.

Durch die proaktive Identifikation und Bewältigung dieser Herausforderungen konnten wir Glukobest erfolgreich auf den Markt bringen und eine solide Basis für zukünftiges Wachstum schaffen.

Apropos Vertrauen: Warum werden Nahrungsergänzungsmittel eigentlich so skeptisch betrachtet?

Peter Fuchs: Das hat mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe ist die regulatorische Unsicherheit. Nahrungsergänzungsmittel unterliegen oft weniger strengen Kontrollen als verschreibungspflichtige Medikamente, was dazu führen kann, dass sie nicht die gleichen rigorosen Tests auf Sicherheit und Wirksamkeit durchlaufen. Diese Lücke in der Regulierung kann bei Verbrauchern Bedenken hinsichtlich der Qualität und Sicherheit der Produkte hervorrufen​​.

Ein weiterer Faktor sind die übertriebenen Gesundheitsversprechen, die einige Hersteller machen. Wenn Produkte mit unbewiesenen oder übertriebenen Behauptungen beworben werden, untergräbt das das Vertrauen der Verbraucher in die gesamte Branche. Leider gibt es auch viele gefälschte Produkte auf dem Markt, die unwirksame oder sogar schädliche Inhaltsstoffe enthalten können. Solche Fälle verstärken die Skepsis gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln zusätzlich​.

Hinzu kommt, dass viele Nahrungsergänzungsmittel auf traditionellen oder anekdotischen Beweisen basieren und nicht auf strengen wissenschaftlichen Studien. Dieser Mangel an solider wissenschaftlicher Grundlage kann dazu führen, dass Verbraucher die Wirksamkeit der Produkte in Frage stellen. Negative Medienberichte über Gesundheitsgefährdungen durch Nahrungsergänzungsmittel tragen ebenfalls zur Skepsis bei und können die öffentliche Wahrnehmung negativ beeinflussen​​.

Wie sehen Sie die aktuelle Marktsituation für Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere in Deutschland?

Peter Fuchs: Die aktuelle Marktsituation für Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland ist äußerst dynamisch und vielversprechend. Der Markt wächst stetig und hat im Jahr 2023 ein Volumen von rund 1,78 Milliarden Euro erreicht, nachdem er bereits in den letzten Jahren kontinuierlich zulegte.

Einige Schlüsselfaktoren tragen zu diesem Wachstum bei:

Das Gesundheitsbewusstsein steigt

Das gesteigerte Bewusstsein für Gesundheit und Wellness hat die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln erhöht. Verbraucher suchen vermehrt nach Produkten, die ihre allgemeine Gesundheit unterstützen. Zudem rücken auch spezifische Gesundheitsziele wie die Verbesserung der Immunität oder die Unterstützung des Energiestoffwechsels in den Fokus. Dies trägt zu einer kontinuierlichen Erhöhung der Nachfrage bei.

Eine große Vielfalt der Produkte

Der Markt bietet eine breite Palette von Produkten, die auf verschiedene Bedürfnisse abgestimmt sind. Dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe, pflanzliche Ergänzungsmittel und Produkte zur Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens. Diese Diversifizierung ermöglicht es, eine breitere Zielgruppe anzusprechen​​.

Vielfältige Vertriebskanäle

Nahrungsergänzungsmittel sind mittlerweile in einer Vielzahl von Vertriebskanälen erhältlich, darunter Apotheken, Drogeriemärkte und zunehmend auch Online-Shops. Besonders der Online-Handel hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und bietet den Verbrauchern bequemen Zugang zu einer Vielzahl von Produkten​​.

Regulatorische Herausforderungen

Trotz des Wachstums bleibt der Markt stark reguliert, was sicherstellt, dass die Produkte hohe Qualitätsstandards erfüllen. Dies trägt dazu bei, das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit und Wirksamkeit der Nahrungsergänzungsmittel zu stärken​.

Abschließend bleibt also festzuhalten, dass der deutsche Markt für Nahrungsergänzungsmittel großes Potenzial birgt und sich robust gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen zeigt. Die zunehmende Nachfrage nach natürlichen und gesundheitsfördernden Produkten sowie die Diversifizierung der Vertriebswege tragen maßgeblich zum anhaltenden Wachstum bei.

Wie schätzen Sie das Wachstumspotenzial von Glukobest auf dem internationalen Markt ein?

Peter Fuchs: Ich sehe das Wachstumspotenzial von Glukobest auf dem internationalen Markt als äußerst vielversprechend an. Weltweit beobachten wir eine steigende Nachfrage nach natürlichen und pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Verbraucher legen immer mehr Wert darauf, ihre Gesundheit auf natürliche Weise zu unterstützen, ohne dabei auf synthetische Inhaltsstoffe zurückgreifen zu müssen. In diesem Kontext passt Glukobest mit seiner einzigartigen Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen perfekt in den aktuellen Trend.

Der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel befindet sich in einem stetigen Wachstum. Berichten zufolge wird dieser Markt bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate von 4,5 % erreichen und ein Volumen von 173,69 Milliarden USD erreichen​ ​. Unsere Formel stärkt das Vertrauen der Verbraucher und Gesundheitsdienstleister in die Wirksamkeit von Glukobest.

Zudem tragen die positiven Rückmeldungen von Kunden weltweit und die zunehmende Bekanntheit in Gesundheitsforen und sozialen Medien dazu bei, das Vertrauen in Glukobest zu stärken und unser Wachstumspotenzial zu fördern.

Insgesamt bin ich zuversichtlich, dass Glukobest aufgrund dieser Kombination aus steigender Nachfrage, wissenschaftlicher Unterstützung und positiven Kundenbewertungen ein signifikantes Wachstumspotenzial auf dem internationalen Markt aufweist und weiterhin erfolgreich sein wird.

Welche Vertriebswege nutzen Sie für Glukobest?

Peter Fuchs: Unser Hauptvertriebskanal für Glukobest ist unsere offizielle Website. Dies ermöglicht uns, direkte Kontrolle über den Verkauf und die Kundenbetreuung zu haben sowie Sonderangebote und Rabattaktionen direkt an unsere Kunden weiterzugeben. Der Online-Vertrieb bietet auch die Vorteile einer breiten Reichweite und der Möglichkeit, auf Kundenanfragen und Feedback schnell zu reagieren.

Unsere Kunden schätzen den schnellen und professionellen Bestell- und Lieferprozess. Im Regelfall erhalten sie ihr Paket innerhalb von 3 Werktagen, was zu einer positiven Kundenerfahrung beiträgt und das Vertrauen in unser Produkt stärkt. Durch den Verkauf über die offizielle Website können wir zudem sicherstellen, dass die Gefahr von Fälschungen und minderwertigen Produkten minimiert wird.

Wir legen großen Wert auf transparente Informationen über unsere Produkte und deren Inhaltsstoffe. Dies trägt dazu bei, das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und sie langfristig als zufriedene Kunden zu halten. Unser Kundenservice steht für Fragen und Unterstützung jederzeit zur Verfügung, um ein positives Kauferlebnis zu gewährleisten.

Herr Fuchs, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Peter Fuchs: Vielen Dank für die Einladung.