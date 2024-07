Die Aktien der zu den weltweit führenden Healthcare-Unternehmen zählenden Pharmakonzerne entwickelten sich in den vergangenen zwölf Monaten hervorragend. Während die Aktie von Vertex Pharmaceuticals in diesem Zeitraum um 36 Prozent zulegen konnten, befinden sich die Aktie der Pharmaunternehmen Novo Nordisk und Elii Lilly mit 63 und 85 Prozent im Plus.

Wer nun eine Investition in eine dieser Aktie in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum Aktienkauf eine Investition in ein Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, das auch bei nachgebenden Kursen positive Rendite abwerfen wird.