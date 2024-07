Die US-Technologiewerte haben gestern stark nachgegeben, wobei der Nasdaq 100 die größte Korrektur seit einem Vierteljahr verzeichnete. Die Abwärtsbewegung wurde durch die Ankündigung der USA, strengere Handelsbeschränkungen gegen China zu erwägen, sowie durch Äußerungen von Donald Trump bezüglich Taiwan ausgelöst. Diese Nachrichten belasteten vor allem Chip-Hersteller wie NVIDIA und TSMC. Analysten warnen vor den Auswirkungen eines Konflikts zwischen China und Taiwan auf die Weltwirtschaft.

Im offiziellen US-Handel setzte sich der Abwärtstrend bei den Technologiewerten fort, während der Dow Jones ein neues Allzeithoch erreichte. Die Sektorrotation ist in vollem Gange, wobei Anleger Gewinne bei Technologieaktien mitnehmen und in Nebenwerte und Industrieaktien investieren. Der Deutsche Aktienindex könnte aufgrund der politischen Unsicherheiten in den USA und Frankreich eine Nebenrolle einnehmen.