Der Reisekonzern Tui plant, mit dem Angebot neuer Wandelschuldverschreibungen im Wert von rund 475 Millionen Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren Geld für den Rückkauf umlaufender Papiere einzunehmen. Die alten Wandelanleihen mit einer Fälligkeit im Jahr 2028 sollen für bis zu 472 Millionen Euro zurückgekauft werden. Dieser Schritt dient der Refinanzierung einer Kreditlinie der staatlichen Förderbank KfW, um diese von 550 Millionen Euro auf rund 220 Millionen Euro zu reduzieren. Der verbleibende Betrag soll bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025 zurückgezahlt werden. Die Tui-Aktie gab im nachbörslichen Handel leicht nach.

Die neu ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2031 haben einen festen Zins von 1,95% p.a. und einen anfänglichen Wandlungspreis von 9,60 Euro, was einer Wandlungsprämie von 50% über dem Referenzaktienkurs von 6,40 Euro entspricht. Die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Erlöse sollen auch zur Refinanzierung der KfW-Kreditlinie verwendet werden.

Die weltweite Computerstörung hat auch Auswirkungen auf Tui und die Flugtochter Tuifly, bisher gab es jedoch keine Flugausfälle. Die IT-Abteilung des Konzerns arbeitet daran, die Folgen der Störung zu minimieren und Prozesse zu umgehen, die aufgrund der Störung nicht funktionieren. Es wird erwartet, dass die Auswirkungen der Störung auf den Reisekonzern begrenzt sind, sowohl direkt in der eigenen IT als auch indirekt durch Ausfälle an angeflogenen Flughäfen.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 6,558EUR auf Tradegate (19. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.