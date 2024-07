Die Fluggesellschaft Eurowings kämpft weiterhin mit technischen Störungen, die zu Flugausfällen führen. Über 80 Flüge sind betroffen, vor allem innerdeutsche Verbindungen werden gestrichen. Passagiere werden gebeten, selbst Bahntickets zu buchen und zur Erstattung einzureichen. Die Probleme resultieren aus einer globalen IT-Störung eines externen Unternehmens, die Check-In- und Boarding-Prozesse beeinträchtigt. Ein fehlerhaftes Software-Update wurde als Ursache identifiziert. Trotz der Störungen plant Eurowings, 80 Prozent des Flugprogramms aufrechtzuerhalten, jedoch sind Verspätungen und weitere Flugstreichungen zu erwarten. Die Vorabend-Gepäckaufgabe an verschiedenen Flughäfen entfällt vorübergehend.

Am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld wurde der Flugbetrieb aufgrund einer technischen Störung vorübergehend eingestellt. Es kam zu Verzögerungen in der Abfertigung, Details zu den Hintergründen wurden nicht genannt. Die Lufthansa, Muttergesellschaft von Eurowings, gibt an, nur geringfügig von den weltweiten Computer-Problemen betroffen zu sein. Es könne zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen, jedoch seien keine größeren Auswirkungen zu erwarten.

Analysten haben das Kursziel für die Lufthansa-Aktie gesenkt, da die Fluggesellschaft mit Herausforderungen im Marktumfeld zu kämpfen hat. Die Investmentbank Stifel hat die Aktie von "Hold" auf "Sell" herabgestuft und das Kursziel deutlich gesenkt. Trotz der aktuellen Probleme wird die Lufthansa als Unternehmen mit Potenzial betrachtet, das durch effektive Maßnahmen wieder auf Kurs gebracht werden könnte. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Investition in die Aktie auch Chancen bieten kann, wenn die gegenwärtigen Probleme überwunden werden.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 5,778EUR auf Tradegate (19. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.