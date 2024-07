Am Freitag blieben die Ölpreise weitgehend unverändert, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent 85,08 US-Dollar kostete, drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für WTI fiel um einen Cent auf 82,81 Dollar. Die allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und die Erwartung, dass die Opec+ bei ihrem nächsten Treffen die Fördermenge nicht ändern wird, beeinflussten die Preise.

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent 84,58 US-Dollar kostete, was 50 Cent weniger als am Vortag war. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 35 Cent auf 82,50 Dollar. Zunächst stiegen die Ölpreise aufgrund der niedrigeren Ölreserven in den USA, erreichten aber am Nachmittag Gewinnmitnahmen und wurden zusätzlich durch den gestiegenen Dollarkurs belastet.

Der Preis für Rohöl der Opec stieg am Donnerstag auf 85,43 US-Dollar je Barrel, was 87 Cent mehr als am Vortag war. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Am Donnerstag stiegen die Ölpreise wieder, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent 85,72 US-Dollar kostete, was 64 Cent mehr als am Vortag war. Der Preis für WTI stieg um 92 Cent auf 83,77 Dollar. Der jüngste Rückgang der Ölreserven in den USA sorgte für weiteren Auftrieb bei den Ölpreisen, da die Lagerbestände in der größten Volkswirtschaft der Welt bereits die dritte Woche in Folge gefallen sind und den niedrigsten Stand seit Februar erreicht haben.

Insgesamt sind die Ölpreise auf Wochensicht leicht gefallen, wobei der Preis für Nordseeöl zu Beginn der Woche bei knapp 85,50 Dollar lag. Die Entwicklung der Ölpreise wird weiterhin von Faktoren wie den Ölreserven, dem Dollarkurs und den Entscheidungen der Opec+ beeinflusst.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 82,64USD auf L&S Exchange (19. Juli 2024, 22:58 Uhr) gehandelt.