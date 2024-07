Im zweiten Quartal sank der Umsatz bereinigt um Wechselkurseffekte um 19,0 Prozent auf 260,4 Millionen Euro, während das EBITDA auf 13,2 Millionen Euro schrumpfte. Die Anleger reagierten negativ auf die Nachrichten, was zu einem Verlust von knapp vier Prozent bei der Takkt-Aktie führte.

Takkt arbeitet daran, die Effizienz zu steigern, um die Herausforderungen zu bewältigen. Die organische Umsatzentwicklung der verschiedenen Divisionen blieb im zweiten Quartal ähnlich wie zu Beginn des Jahres, jedoch gab es eine deutliche Abschwächung in der FoodService Division. Das Unternehmen erwartet eine schrittweise Verbesserung der Wachstumsraten in der zweiten Jahreshälfte, aber die bestehenden Herausforderungen in der FoodService Division werden voraussichtlich den Geschäftsverlauf weiterhin negativ beeinflussen.

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet Takkt nun mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen minus 12 und minus 17 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 7,3 und 8,3 Prozent. Die Fortführung der Maßnahmen zur Stärkung des Free Cashflows soll dazu beitragen, das Nettoumlaufvermögen weiter zu reduzieren. Die sehr schwache Umsatz- und Ergebnisentwicklung in der FoodService Division könnte zu Wertminderungen führen.

Takkt wird den Halbjahresbericht für das laufende Jahr am 25. Juli veröffentlichen.

Die TAKKT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,34 % und einem Kurs von 10,40EUR auf Tradegate (19. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.