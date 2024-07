SNP, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, verzeichnete im zweiten Quartal 2024 ein signifikantes Wachstum in allen Regionen und Segmenten. Das Unternehmen setzt auf den Ausbau seiner globalen Marktpräsenz und die Steigerung der Kundenzufriedenheit. Weltweit bekannte Unternehmen wie BMW und Microsoft vertrauen auf die Lösungen von SNP.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung hat SNP seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 angehoben. Die Umsatzprognose wurde auf 225 Mio. € bis 240 Mio. € erhöht, während das EBIT zwischen 16 Mio. € und 20 Mio. € erwartet wird. Der Auftragseingang wird weiterhin mit einer Book-to-Bill-Ratio größer als eins prognostiziert.

Das Unternehmen wird den vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2024 am 8. August 2024 veröffentlichen. SNP hat weltweit über 3.000 Kunden und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter an 35 Standorten in 15 Ländern. Die SNP-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 203,4 Mio. EUR.

Die Aktien von SNP sind im regulierten Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart und der Tradegate Exchange gelistet. Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens unter www.snpgroup.com verfügbar.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 51,40EUR auf Tradegate (19. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.