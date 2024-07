Die Radteams der Tour de France haben sich bereits im dritten Jahr in Folge von Netflix begleiten lassen, was zu einer größeren Popularität des Radsports geführt hat. Ralph Denk, Teamchef von Red Bull, betonte, dass der Radsport "sexy" sei und dass die Zusammenarbeit mit Netflix dazu beitrage, den Sport zu vergrößern. Obwohl die Teams nicht immer begeistert von den Kameras sind, die sie bei Besprechungen, zu Hause und im Hotel begleiten, profitieren sie finanziell von der Partnerschaft. Netflix zahlt den Teams eine Aufwandsentschädigung, die jedoch im Vergleich zu den Einnahmen aus Sponsoren gering ist.

Es gab jedoch auch Kritik an der Darstellung der Fahrer in der Netflix-Serie. Einige Fahrer fühlten sich falsch dargestellt und bemängelten den Mangel an Kontext in einigen Geschichten. Das britische Ineos-Team reagierte missmutig auf die Darstellung eines Fahrers als "böser Typ" und betonte, dass die Serie Spannungen zwischen Fahrern suggerierte, die in Wirklichkeit nicht existierten.