Die Kurse deutscher Bundesanleihen zeigten am Donnerstag eine leichte Abwärtsbewegung, wobei der Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 132,47 Punkte fiel. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,43 Prozent. Die Anleger warteten gespannt auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag, wobei Experten keine Zinssenkungen erwarteten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wurde erwartet, die Tür für Zinssenkungen im September zu öffnen. Am Freitag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen nach den EZB-Entscheidungen leicht an, wobei der Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 132,62 Punkte kletterte und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,41 Prozent lag. Die EZB beließ die Zinsen unverändert und gab keine klaren Hinweise auf zukünftige Zinssenkungen. Am selben Tag stiegen die Kurse erneut leicht an, unterstützt von der Erwartung weiterer Leitzinssenkungen der EZB. Der Euro-Bund-Future legte um 0,18 Prozent auf 132,04 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,65 Prozent fiel. Die Erzeugerpreise in Deutschland fielen im Juni wie erwartet, hatten jedoch kaum Auswirkungen auf den Markt. Insgesamt blieb die Stimmung an den Märkten abwartend, da die EZB keine klaren Signale für zukünftige Zinsschritte lieferte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 132,1EUR auf Eurex (19. Juli 2024, 21:59 Uhr) gehandelt.