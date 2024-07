Der tschechische Industrie- und Handelsminister Jozef Sikela hat in einem Brief an die Bundesregierung und die EU-Kommission seine Besorgnis über die künftige Gasversorgung seines Landes geäußert. Er wies auf eine deutliche Senkung der Kapazität am deutsch-tschechischen Grenzübergangspunkt in Brandov hin, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mehr Erdgas aus Russland nach Mittel- und Osteuropa importiert werden muss. Sikela forderte eine Zusammenarbeit, um dieses Risiko zu beseitigen. Die deutschen Gastransportunternehmen Gascade bestätigten, dass der Wegfall russischer Importe zu geringeren Gasmengen im deutschen Transportsystem und zu geringeren Transitmengen führen wird. Die angebotenen Ausspeisekapazitäten nach Tschechien spiegeln diese veränderte Marktsituation wider. Gascade hat daher das Angebot dynamisch zuordenbarer Kapazitäten gestrichen, während die Buchung unterbrechbarer Kapazitäten weiterhin möglich ist.

In Deutschland hat sich der Rückgang der Erzeugerpreise im Juni weiter abgeschwächt. Die Produzentenpreise sanken im Jahresvergleich um 1,6 Prozent, wobei Energiepreise den Hauptgrund für den Rückgang darstellen. Energie war im Juni 5,9 Prozent günstiger als im Vorjahr, insbesondere Erdgas und Strom verbilligten sich deutlich. Vorleistungsgüter wurden günstiger, während Konsum- und Investitionsgüter teurer waren. Im Monatsvergleich stiegen die Erzeugerpreise um 0,2 Prozent.

Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise und somit auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Aufgrund der abgeschwächten Teuerung hatte die EZB im Juni eine Lockerung ihrer Geldpolitik vorgenommen, die Leitzinsen jedoch bei der jüngsten Zinsentscheidung unverändert gelassen. Nach einem Anstieg infolge des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 waren die Erzeugerpreise scharf zurückgegangen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 2,128USD auf NYMEX GLOBEX (19. Juli 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.