Ursula von der Leyen hat ihre Pläne für eine mögliche zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission vorgestellt. Im Falle ihrer Wiederwahl plant sie unter anderem Ausnahmen für E-Fuels, um die EU-Klimaziele zu erreichen. Sie möchte auch die Mobilität in der EU durch eine einheitliche digitale Buchung von Zugfahrten erleichtern und erschwinglichen Wohnraum fördern. Von der Leyen will zudem die Abhängigkeiten bei wichtigen Medikamenten verringern und die Bürokratie abbauen, um unternehmerische Initiativen zu erleichtern. Sie plant außerdem, die europäische Grenzschutzagentur Frontex zu stärken und den Kampf gegen illegale Migration zu intensivieren. Weitere Vorhaben umfassen die Schaffung eines europäischen Luftverteidigungssystems, einen Schutzschild für die Demokratie und Maßnahmen zur Förderung einer sauberen Industrie. Von der Leyen strebt auch an, das Klimaziel bis 2040 gesetzlich zu verankern und den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Darüber hinaus will sie sich für ein faires Einkommen für Bauern einsetzen. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze reist nach Brasilien, um den Schutz des Amazonas-Regenwaldes zu thematisieren und am G20-Entwicklungsministertreffen teilzunehmen.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR auf ICE Futures Europe (03. Juni 2022, 02:00 Uhr) gehandelt.