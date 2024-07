Die Börsen werden politischer. Am Dienstag hat schon mutmaßliche China-Sorge den DAX belastet, nun ziehen die USA nach. Nicolas hatte im Webinar schon eine Einordnung von J.D Vance vorgenommen, der sehr vielschichtig ist gemessen an seinen 39 Jahren. Kind der weissen „Unterschicht“ des Rust Belt, später im Silicon Valley mit Peter Thiel verbunden, nun eher Tech-Kritiker. Diese Kritik wird möglicherweise auch in den Nasdaq-Futures gespielt, die rot notieren.

Dazu kommen neue Statements vom möglichen neuen Präsidenten. In seinem am Abend veröffentlichten Interview in Bloomberg Businessweek legt Donald Trump den Fokus der Wirtschaftspolitik auf Deregulierung, Steuersenkungen und Protektionismus. Er wiederholte seine harte Rhetorik gegenüber China aber auch der EU, verteilt Spitzen gegen Merkel (“Angela, how many Fords or how many Chevrolets are there in the middle of Munich right now?) und bestätigte den Willen zu pauschalen Importzöllen.