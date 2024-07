Für das abgelaufene Geschäftsjahr hat Enagas in zwei Schritten eine Dividende von insgesamt 1,74 Euro ausgeschüttet. Davon wurden 0,696 Euro in Form einer Zwischendividende bereits am 22. Dezember 2023 ausgezahlt. Am 4. Juli dieses Jahres folgten dann die verbleibenden 1,044 Euro.

Der spanische Versorger Enagas stand kurz davor, in den erlesenen Kreis der Dividenden-Aristokraten aufgenommen zu werden. Dann kündigte er Anfang des Jahres auf einmal eine drastische Senkung der Ausschüttungen an. Was auf den ersten Blick wie eine Hiobsbotschaft aussieht, könnte das Unternehmen langfristig jedoch noch attraktiver machen, wie wir im heutigen Dividenden-Radar genauer beleuchten wollen.

Gemessen am Schlusskurs des Jahres 2023 ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 11,4 Prozent oder gemessen am aktuellen Kurs sogar 12,7 Prozent. Damit zählt das Unternehmen nicht nur bei den Versorgern sondern auch branchen- und länderübergreifend zu den absoluten Spitzenreitern.

Am 20. Februar schockierte das Unternehmen die Märkte allerdings mit der Ankündigung: "Enagas wird für den Zeitraum 2024-2026 eine Dividende von 1 Euro je Aktie ausschütten, wobei die Ausschüttung nach 2026 nachhaltig sein und sich am Cashflow des Unternehmens und dem vergleichbarer Unternehmen orientieren wird." Gegenüber dem vergangenen Geschäftsjahr soll also die Auszahlung um 42,5 Prozent reduziert werden. Die Aktien verloren in den folgenden Tagen mehr als 12 Prozent an Wert.

Zu diesem Schritt habe sich das Unternehmen entschlossen, um die geplanten Investitionen in die Wasserstoff-Infrastruktur stemmen zu können, hieß es. Unternehmensangaben zufolge sollen Kosten von geschätzt 3,2 Milliarden Euro auf Enagas zukommen. Mit den Geld soll ein Netzwerk aufgebaut werden, mit dem Enagas im Wasserstoff-Bereich eine Spitzenposition in Europa einnehmen will. Das Projekt wird im Rahmen des "Hydrogen and Decarbonised Gas Package" und des so genannten "Green Deal" von der europäischen Union gefördert, um die Dekarbonisierung voranzutreiben.

Anleger, die auf ein (relativ) stabiles, passives Einkommen abzielen, sollten Enagas dennoch nicht links liegen lassen. Denn auch nach dieser deutlichen Kürzung kommt das Unternehmen immer noch auf eine bemerkenswerte Dividendenrendite von aktuell 7,3 Prozent! Damit stellt das Unternehmen mit Leichtigkeit alle DAX-Unternehmen bis auf Volkswagen und Mercedes-Benz in den Schatten. Und auch der US-Branchenkonkurrent Southern, den wir uns im Dividenden-Radar vor drei Wochen angesehen haben, kann da nicht mithalten. (Southern punktet allerdings damit, dass die Ausschüttungen kontinuierlich angehoben werden, was Enagas jetzt nicht mehr von sich sagen kann.)

Zukunftstechnologien

Ein großer Schritt beim Ausbau des Wasserstoff-Netzes erfolgte vor etwa drei Wochen, als Enagas zusammen mit seinen französischen Partnern einen Vertrag über die Entwicklung einer Unterwasser-Pipeline für Wasserstoff zwischen den beiden Ländern unterzeichnete. Das Projekt, das etwa 2,5 Milliarden Euro kosten soll, ist Teil des größeren Plans für Wasserstoff-Infrastruktur ("H2MED"), durch den die iberische Halbinsel mit Frankreich und dann weiter mit Zentraleuropa verbunden werden soll. Die Vereinbarung wurde auch vom deutschen Gasnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) unterzeichnet.

Parallel zu der Zukunftstechnologie Wasserstoff treibt Enagas auch seine Geschäfte mit verflüssigtem Erdgas (LNG) voran. Am 28. Juni war Baubeginn des geplanten LNG-Terminals in Stade, an dem Enagas mit 15 Prozent beteiligt ist. Der erste landbasierte LNG-Terminal Deutschlands soll 2027 in Betrieb genommen werden.

Spanien selbst ist dank seiner großen Anzahl von Regasifizierungsterminals eine wichtige europäische Drehscheibe für LNG-Importe. Die LNG-Terminals des Landes sind bis 2038 stark ausgelastet, wie Enagas gegenüber Reuters bestätigte. Spanische Anlagen verfügten Anfang des Jahres über fast ein Drittel des in Europa gelagerten LNG, wie aus Daten von Gas Infrastructure Europe hervorgeht.

Tallgrass-Verkauf

Vor zehn Tagen gab Enagas bekant, seinen 30,2-prozentigen Anteil an dem US-Energieinfrastrukturunternehmen Tallgrass Energy für 1,1 Milliarden US-Dollar an Blackstone zu verkaufen, um grüne Wasserstoffprojekte zu finanzieren. Enagas erwartet einen Kapitalverlust von 360 Millionen Euro aus der Transaktion, die bis Ende des Monats abgeschlossen sein soll.

Die Transaktion werde wahrscheinlich zu einem Verlust für Enagas in diesem Jahr führen, sagte RBC-Analyst Fernando Garcia in einer Notiz an Investoren, obwohl der Verkauf einen kleinen positiven Einfluss auf die Ergebnisse ab 2025 haben werde. Der Verkauf stärkt die Pläne von Enagas, in die Infrastruktur für erneuerbaren Wasserstoff zu investieren, zeigte sich Sabadell in einem separaten Bericht optimistisch.

In einer Reaktion auf den Verkauf hob Moody's den Ausblick für Enagas von stabil auf positiv an und bestätigte das Rating für die Aktie. Die Ratingagentur erklärte, dass der Verkauf zu einem verbesserten Finanzprofil und verbesserten Kreditkennzahlen des Versorgers führen werde. Die Bestätigung des Ratings spiegele das niedrige Geschäftsrisikoprofil von Enagas und seine begrenzte Abhängigkeit von der Gasnachfrage wider.

Analysten

Insgesamt sehen die Experten die Aussichten von Enagas eher verhalten. Die 19 von MarketScreener erfassten Analysten, die die Aktie verfolgen, raten im Schnitt dazu, sie zu Halten. Ihr mittleres Kursziel von 15,84 Euro impliziert hingegen ein ganz ordentliches Kurspotenzial von 16,3 Prozent.

Fazit

Die zunehmende Konzentration von Enagas auf zukunftsorientierte Investitionen, insbesondere auf den Ausbau der Infrastruktur für Wasserstoff und LNG, könnte das Unternehmen in eine führende Position in Europa bringen. Obwohl diese Umorientierung kurzfristig finanzielle Herausforderungen mit sich bringt, kann sie langfristig zur Wertsteigerung beitragen und Enagas ermöglichen, eine führende Rolle in der grünen Energieversorgung zu spielen. Es bleibt abzuwarten, wie schnell und effektiv Enagas diese Übergänge managen kann, insbesondere in Bezug auf die Finanzierung und die erfolgreiche Umsetzung der Projekte.

Trotz der signifikanten Kürzung bietet Enagas mit einer aktuellen Rendite von 7,3 Prozent immer noch eine sehr attraktive Dividende, die deutlich über den Ausschüttungen fast aller DAX-Mitglieder und auch der Konkurrenz liegt. Diese hohe Rendite könnte für Dividendeninvestoren weiterhin interessant sein, besonders in einem Umfeld, in dem sichere und hohe Dividenden selten sind. Allerdings könnte die drastische Kürzung der Dividende das Vertrauen einiger Investoren erschüttern, da dies Fragen zur Nachhaltigkeit zukünftiger Ausschüttungen aufwirft.

1000 Euro passives Einkommen

Um mit der Enagas-Aktie auf ein monatliches passives Einkommen von 1000 Euro zu kommen, beziehungsweise auf 12.000 Euro im ganzen Jahr, benötigen Investoren bei einer Jahresdividende von 1,00 Euro 12.000 Anteilsscheine des Unternehmens. Diese kosten an der Börse in Madrid rund 163.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei dem US-Versorger Southern, den wir uns vor drei Wochen genauer angesehen haben, waren es etwa 303.000 Euro. Bei Volkswagen hingegen aus dem Dividenden-Radar der vergangenen Woche waren es lediglich rund 144.000 Euro. Hier punktet der Autokonzern mit seiner Dividendenrendite von über 8 Prozent.

Übersicht zur Dividende von Enagas*

Marktkapitalisierung: 3,6 Milliarden Euro

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge (mit Blick auf die geplante Ausschüttung für 2024)

Dividende nicht reduziert: 0 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: ca. 3,4% p.a.

Zeitplan

20.02.2024: Dividendenankündigung

02.07.2024: Notierung ex Dividende

03.07.2024: Stichtag (Record date)

04.07.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Enagas, wallstreetONLINE.

GJ Dividendenrendite in % Dividende in Euro 2026e 7,33e 1,00e 2025e 7,33e 1,00e 2024e 7,33e 1,00e 2023 11,4 1,74 2022 13,3 1,72 2021 10,9 1,70 2020 13,3 1,68 2019 10,4 1,60 2018 10,3 1,53 2017 10,2 1,46

* Quellen: Enagas, wallstreetONLINE.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befindet sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

