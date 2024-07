Wie geht es nun weiter? Die Märkte sind technisch gesehen an wichtigen Unterstützungspunkten angelangt und treffen auf alte Volumenzonen und stützende gleitende Durchschnitte. Das wäre ein möglicher Ausgangspunkt für zumindest eine kurzfristige Aufwärtsbewegung.

Die Reaktion auf den ersten Schwung Quartalszahlen war deutlich negativ und die Aktienmärkte sind letzte Woche relativ deutlich gefallen. Das passt gut zu meinem Eindruck aus dem letzten Wochenausblick, dass die Märkte an einem gefährlichen Punkt sind und waren.

Unter anderem die Stimmungslage ist aber noch weit davon entfernt um ein solides und nachhaltiges Tief zu stützen und hat sich erstaunlich wenig in Richtung Angst und Pessimismus verschoben. Dieser Bereich würde problemlos Platz für eine direkte Fortsetzung des Einbruchs bieten und wenn die technischen Unterstützungen fallen.

Der Treiber wird nächste Woche wieder die Earnings Season sein. Überraschend gute Zahlen dürften den Märkten eine kurzfristige Erholung bescheren und Enttäuschungen die Tiefs der letzten Woche brechen, was an dieser Position sehr schnell sehr unschön werden kann.

Am Montag macht SAP den Auftakt, Dienstag werden Alphabet, Tesla und Visa den Markt bewegen, Mittwoch Thermo Fischer, Donnerstag Abbvie und Astra Zeneca und am Freitag verabschieden uns Bristol Myers Squibb und Colgate ins Wochenende. Die Vorbereitung für die Woche danach, in der Microsoft, Meta und Apple die endgültige Richtung vorgeben werden.

Gastautor: Lars Wißler, Marktexperte

Der US Tech 100 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 19.527PKT auf TTMzero (USD) (19. Juli 2024, 22:01 Uhr) gehandelt.





