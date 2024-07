Bis vor wenigen Tagen schien der Silber-Future durch den starken Kursanstieg zu Beginn dieses Monats einen Ausbruch aus seinem seit Ende Mai bestehenden Abwärtstrend und mutmaßlich bullischer Flagge vollziehen zu wollen und konnte sogar bei 31,75 US-Dollar ein frisches Monatshoch über dem Abwärtstrend etablieren. Doch Bären haben dazwischengefunkt, eine SKS-Formation aufgebaut und diese am Mittwoch sogar aktiviert. Die Folge waren Verluste auf rund 29,00 US-Dollar. Sollte diese Unterstützung nicht helfen können, müssten fortgesetzte Abgaben zwingend einkalkuliert werden.

Solange der Abwärtstrend seit Ende Mai anhält, sind unmittelbare Verluste auf 28,38 US-Dollar und darunter auf Sicht der nächsten Tage auf 27,79 US-Dollar durchaus realistisch und dürften die Korrektur entsprechend weiter fortsetzen. Sogar ein Abstieg auf 27,50 US-Dollar sollte in diesem Fall in einer überschießenden Welle eingeplant werden. Entsprechend würde sich dieses Setup für den Aufbau von frischen Short-Positionen anbieten. Auf der Oberseite bildet der Bereich um 32,00 US-Dollar eine wichtige Schaltmarke auf dem Weg gen Norden, im Erfolgsfall wären Kursgewinne an 34,22 US-Dollar vorstellbar.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Neuerliche Handelsansätze beim Silber-Future ergeben sich nach aktueller Auswertung unterhalb von 29,00 US-Dollar, erstes Ziel dürfte der EMA 200 bei 28,38 US-Dollar und darunter der Unterstützungsbereich um 27,50 US-Dollar darstellen. Entsprechend könnte bei dieser Entwicklung ein Short-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DQ5LD2 auf den Weg gebracht werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beliefe sich auf 70 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei rechnerisch 3,76 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 29,65 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,77 Euro ergeben.

