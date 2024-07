Das Verlassen der Unterstützung verlaufend um 18.350 Punkten hat sofortiges Korrekturpotenzial auf 18.200 Punkte freigesetzt, was auch sogleich und am selben Tag umgesetzt wurde. Aber selbst diese Marke wurde gerissen, sodass nun ein unmittelbarer Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 18.085 Punkten und darunter dem Doppelboden vom Monatswechsel um 18.030 Punkten bevorstehen dürfte. Größere Korrekturen dürfte der DAX aber erst darunter vollziehen, die Rede ist von Abschlägen um weitere 500 Zähler auf 17.500 Punkte. Erkennbare Long-Signale dürften sich dagegen erst oberhalb von 18.800 Punkten zeigen, in der Folge wäre ein Gipfelsturm an 18.892 und darüber an 19.000 Punkte vorstellbar. Charttechnisch gibt dies der aktuelle Kursverlauf allerdings nicht her.

Aktuelle Lage