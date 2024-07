Den stärksten Tagesverlust seit Anfang Juni war bei WTI zuvor ein Stabilisierungsversuch am 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von rund 80,00 US-Dollar vorausgegangen. Doch die ausgebliebenen positiven Signale seitens der Wirtschaft und Politik verhagelten ein wichtiges Standbein bei der US-Sorte WTI und schickten den Preis prompt auf eine tiefere Ebene um 78,42 US-Dollar talwärts. Wenn jetzt an dieser Stelle kein sofortiger Rebound gelingt, könnte unterhalb von 77,50 US-Dollar ein erneuter Short-Ansatz mit einem Ziel um 75,33 US-Dollar in Erwägung gezogen werden, dort verläuft nämlich das nächstgrößere Unterstützungslevel ausgehend von den Fibonacci-Reihen. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Kurssprung über 85 + X US-Dollar gelingen, damit noch einmal die Jahreshochs bei 87,60 US-Dollar angesteuert werden. Derzeit sind viele Werte allerdings stark politisch getrieben und unterliegen heftigen Fehlsignalen sowie einer erhöhten Schwankungsbreite.

Trading-Strategie: