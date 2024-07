Die finanzielle Zukunft von Varta könnte durch die Beteiligung der Porsche AG eine neue Wendung nehmen. Wie aus jüngsten Berichten hervorgeht, beabsichtigt Porsche, über eine Minderheitsbeteiligung am Gesamtunternehmen hinaus, sich gezielt in das Batteriegeschäft für Elektromobilität einzubringen. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der Varta mit erheblichen finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hat und eine umfassende Umstrukturierung seiner Schulden unumgänglich scheint.

Am Sonntag gab Varta bekannt, dass aktuell zwei Vorschläge zur finanziellen Restrukturierung diskutiert werden, die beide eine erhebliche Neuausrichtung des Unternehmens vorsehen. Diese Pläne umfassen einerseits massive Kapitalinjektionen von 100 Millionen Euro und andererseits einen deutlichen Schnitt bei den Schulden der Banken. Den bestehenden Aktionären droht ein Totalverlust ihrer Anteile. Sie würden ohne Kompensation aus dem Unternehmen ausscheiden, was zudem mit einem Delisting der Varta-Aktie einhergehen würde. Ziel ist es, Varta bis Ende 2026 wieder in die Gewinnzone zu führen.