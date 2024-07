Der Aktienkurs von Varta ist im Vormittagshandel um bis zu 80 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen einen Totalverlust für die Aktionäre in den Raum gestellt hat. Die finanzielle Zukunft das Batterieherstellers könnte durch die Beteiligung der Porsche AG allerdings auch eine neue Wendung nehmen.

Wie aus jüngsten Berichten hervorgeht, beabsichtigt Porsche, über eine Minderheitsbeteiligung am Gesamtunternehmen hinaus, sich gezielt in das Batteriegeschäft für Elektromobilität einzubringen. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der Varta mit erheblichen finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hat und eine umfassende Umstrukturierung seiner Schulden unumgänglich scheint.