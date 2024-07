Der Abwärtstrend in der saisonal schwachen Sommerzeit schlägt in diesem Jahr voll durch. Diese Schwächephase könnte bis Anfang Oktober anhalten. Auch die Stärke im Dow Jones und bei den Nebenwerten im Russel 2000 an der Wall Street kann die Anleger an der Frankfurter Börse nicht positiv anstecken.

Zwar werden in dieser Woche neue Wirtschaftsdaten erwartet, wie der ifo-Index und Daten zum verarbeitenden Gewerbe, sowie neue Informationen zur Inflation in den USA samt der ersten Erhebung zum Wirtschaftswachstum. Im Zentrum der Aufmerksamkeit aber dürften in dieser Woche die Quartalszahlen der großen Technologieunternehmen stehen, nachdem die Aktien in den vergangenen Tagen unter Druck standen.