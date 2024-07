Die Quartalszahlen von Intel enttäuschten am 25. Januar 2024 und am 25. April 2024 so stark, dass beide Male ein Overnight-Gap nach unten zu beobachten war. Vom Hoch am 27. Dezember 2023 bei 51,28 US-Dollar bis zum Tief am 8. Mai 2024 bei 29,73 US-Dollar sank der Preis des Papiers dadurch um gut 42 Prozent. Seit Anfang Mai hat sich um die Unterstützung bei 31,15 US-Dollar ein Boden gebildet. Ab dem 5. Juli hat sich der Kurs wieder nach oben abgesetzt, nachdem das Trump-Interview in Bezug auf Taiwan bekannt wurde. In wenigen Tagen wurde sogar der Widerstand bei 37,47 US-Dollar getestet. Seit dem partiellen Hoch bei 37,16 US-Dollar am 17. Juli gab der Kurs aber um insgesamt 11 Prozent auf 32,98 US-Dollar nach. Sollte das Abwärts Momentum aufrecht bleiben, könnte sich der Kurs wieder im Bereich 31,15 US-Dollar stabilisieren. Sollte eine Gegenbewegung nach oben starten, könnte der Kurs bis zum Widerstand bei 37,47 US-Dollar und darüber hinaus bis 39,72 US-Dollar laufen. Der Aktienkurs könnte beispielsweise an Fahrt gewinnen, wenn sich der Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan in einer geopolitischen Krise mit China wiederfindet.

Intel Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: