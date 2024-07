Thomas Altmann von QC Partners kommentiert in seinem morgendlichen Ausblick: "Die Börsen dürfte heute vor allem die Frage bewegen, ob Kamala Harris Donald Trump schlagen kann." Während die Märkte bereits mit dem Trump-Trade begonnen hatten – also Anlagen zu kaufen, die von einer Präsidentschaft Trumps profitieren würden und solche zu verkaufen, die unter Trump leiden würden, stellt sich Altmann die Frage, "ob einige dieser Trades aufgrund der neuen Situation zumindest in Teilen rückabgewickelt werden".

Michael Brown, Senior Research Strategist beim australischen Broker Pepperstone sagte gegenüber CNBC, er erwarte Volatilität in allen Anlageklassen, da die Wahl mit Unsicherheit behaftet sei und das Rennen um das Weiße Haus nun deutlich offener sei. Der Stratege prognostiziert, dass der US-Dollar nachgeben werde, da sich ein Teil des „Trump-Trades“ auflöse.

Brown rechnet auch damit, dass die Aktienkurse kurzfristig sinken werden. Er merkt aber an, dass jeder Rückgang als mittelfristige Kaufgelegenheit gesehen werden sollte, da die US-Notenbank die Zinsen immer noch senken dürfte und sowohl das Wirtschafts- als auch das Ertragswachstum robust bleiben.

Avid Roche, Präsident von Quantum Strategy, sagte in einer Notiz am frühen Montag, dass Harris wahrscheinlich von der Demokratischen Partei unterstützt werde, und wies darauf hin, dass "ein Wechsel von Harris zu diesem Zeitpunkt ein noch größeres Chaos wäre und eine Menge Fragen über die bestehende Finanzierung des gemeinsamen Biden-Harris-Tickets aufwerfen würde."

Charles Myers, Gründer und CEO des Beratungsunternehmens Signum Global Policy, vertrat dagegen eine andere Position zu Harris' möglicher Nominierung. Gegenüber CNBC sagte Myers, dass Harris als Spitzenkandidatin für die Nominierung der Demokraten „ein ganz neues Rennen“ entfacht habe. "Ich denke, dass es für die Märkte ein bisschen zu früh ist, um den Sieg von Trump zu verkünden, und ich glaube, dass sie ihm einen echten Kampf liefern wird", so Myers.

Wie Brown von Pepperstone ist auch Myers der Meinung, dass der Trump-Trade zumindest kurzfristig gefährdet ist. "Eine Reihe von Namen und anderen Anlageklassen, die mit dem Sieg von Trump in Verbindung gebracht werden, sind ziemlich gut gelaufen, aber […] mit einem Rennen, das gerade in völliges Durcheinander geraten ist, wäre ich sehr vorsichtig und würde nicht davon ausgehen, dass Trump einfach zum Sieg segeln wird", so Myers.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion