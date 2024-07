Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) geriet nach einem lange anhaltenden Höhenflug, der am 27.3.24 bei 172,82 Euro einen Höhepunkt erreichte, kräftig unter Druck. Nach durchwachsenen Quartalszahlen und unter den Erwartungen liegenden Auslieferungszahlen unterschritt die Aktie Ende Juni zeitweise sogar die Marke von 130 Euro. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder oberhalb von 130 Euro stabilisieren.

Wer der als stark unterbewertet eingestuften Airbus-Aktie, die in neuen Analysen mit Kurszielen von bis zu 160 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlenen Airbus-Aktie in den nächsten Wochen zumindest eine kurzfristige Kurserholung zutraut, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.