Nvidia hat noch keine öffentliche Ankündigung dazu gemacht. Wie Reuters berichtet, wird Nvidia aber mit Inspur, einem seiner wichtigsten Vertriebspartner in China, bei der Einführung und dem Vertrieb des Chips zusammenarbeiten, der vorläufig "B20" genannt wird, so mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Washington hat 2023 seine Kontrollen für Exporte von Spitzen-Halbleitern nach China verschärft, um Durchbrüche im Supercomputing zu verhindern, die Chinas Militär helfen würden. Seitdem hat Nvidia drei Chips entwickelt, die speziell auf den chinesischen Markt zugeschnitten sind.

Der Anteil Chinas am Umsatz von Nvidia ist im Zuge der US-Sanktionen von 26 Prozent zwei Jahre zuvor auf rund 17 Prozent gesunken. Laut einer Schätzung der Forschungsgruppe SemiAnalysis wird Nvidia in diesem Jahr über eine Million seiner H20-Chips in China verkaufen, was einem Wert von über 12 Milliarden US-Dollar entspricht.

Experten erwarten, dass die USA den Druck auf die Exportkontrollen für Halbleiter weiter erhöhen werden. Quellen zufolge wollen die USA, dass die Niederlande und Japan die Ausfuhr von Chip-Produktionsanlagen nach China stärker einschränken.

Globale Halbleiter-Aktien sind in der vergangenen Woche gefallen, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass Bidens Regierung eine Maßnahme namens "Foreign Direct Product Rule" erwägt, die es den USA erlauben würde, den Verkauf eines Produkts zu stoppen, wenn es mit amerikanischer Technologie hergestellt wurde. Am Montag notiert die Nvidia-Aktie vorbörslich im Plus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 109,8EUR auf Tradegate (22. Juli 2024, 10:36 Uhr) gehandelt.