Immer mehr erkennen Tocvan als erstklassigen Übernahmekandidaten

Immer mehr erkennen die hervorragenden Aussichten von Tocvan Ventures Corp. als Übernahmekandidat. Der bekannte Analyst Peter Epstein veröffentlichte am Freitag einen lesenswerten Artikel über Tocvan, der untenstehend ins Deutsche übersetzt wurde. In dem Artikel sieht Peter Epstein Mexiko als erstklassigen Standort für den Bau neuer Goldminen dank der Haufenlaugung, die dort zur Anwendung kommen darf und somit geringe Vorabkapital- und Produktionskosten ermöglicht. Daher ist es kein Wunder, dass die grössten Goldminengesellschaft der Welt in Mexiko aktiv sind und an kleinen Explorationsunternehmen wie Tocvan interessiert sind, um aussichtsreiche Goldprojekte zu übernehmen.

Peter Epstein geht aufgrund dem stark gestiegenen Goldpreis davon aus, dass die Übernahmen und Partnerschaften in der Goldbranche bald merklich zunehmen werden. Letzte Woche wurde die Übernahme von Argonaut durch Alamos genehmigt. Seit Bekanntwerden der Übernahme im März stieg die Argonaut-Aktie von $0,24 auf zuletzt $0,52 und geniesst eine aktuelle Börsenbewertung von $660 Mio., während Alamos in gleicher Zeit von $16 auf $23,50 anstieg (aktuelle Marktkapitalisierung: $9,4 Mrd.). Argonaut betreibt nicht nur Goldminen in Kanada sondern auch auch eine Haufenlaugungs-Tagebau-Goldmine in Sonora, Mexiko, die 2024 ca. 170.000 Unzen Gold produzieren soll (bei AISC-Produktonskosten von rund $1000 USD/Unze). Diese Goldmine befindet sich in der Nähe von Tocvans Pilar-Projekt.

Mit einem aktuellen Börsenwert von $29 Mio. können sich Tocvan-Aktionäre entspannt zurücklehnen und die laufenden Explorations- und Bohrprogramme geniessen, während im Hintergrund wohl die Verhandlungen mit grossen Gold-Produzenten auf Hochtouren laufen, wobei Peter Epstein in seinem Artikel anmerkte, dass je länger sich die Verhandlungen noch hinauszögern und je schneller Tocvan seine erste Ressourcenschätzung für Pilar veröffentlicht, desto mehr Rendite sei im Falle einer Übernahme möglich.

Tocvan Ventures, ein spannendes Gold/Silber-Projekt in Sonora, Mexiko

Von Peter Epstein, MBA (freie Übersetzung aus dem Englischen)

Überschattet das US-Präsidentschaftsrennen einen epischen Anstieg des Goldpreises? Anfang dieser Woche erreichte der Spotpreis 2.484 US$/Unze und lag damit um 37% über seinem 52-Wochen-Tief. Heute liegt er bei ~$2.406/oz. Silber hatte sich besser entwickelt als Gold, was dazu führte, dass das Verhältnis von Gold („Au“) zu Silber („Ag“) von den niedrigen 90ern bis in die niedrigen 70er zu 1 fiel, aber jetzt ist es wieder auf ~82,5 zu 1 zurückgegangen.

Dies ist ein gutes Zeichen für den Ag-Preis. Bei einem Verhältnis von 70 zu 1 würde Ag ~US$34,4/oz kosten. Das längerfristige Au:Ag-Verhältnis liegt bei ~60 zu 1, was einen Ag-Preis von ~$40,1/oz bedeuten würde. So bullish dieser Preis auch ist, er verblasst im Vergleich zum Allzeithoch (inflationsbereinigt) von ~$200/oz im Januar 1980.

Das inflationsbereinigte Hoch von Gold stammt ebenfalls aus dem Januar 1980 --> ~$3.400/oz. Beachten Sie, dass zu diesen Allzeithoch das Au:Ag-Verhältnis [$3.400/$200] = 17 zu 1 war! In früheren Artikeln habe ich das Loblied auf die Solarpaneele gesungen, die den industriellen Verbrauch von Ag in die Höhe treiben. China dominiert weiterhin den Ausbau neuer Solarparks.

Das Pilar Au/Ag Projekt -> umgeben von Alamos Gold, Pan American, Agnico Eagle, Newmont...

China hat gerade einen Solarpark mit 5,2 Mio. Paneelen in Betrieb genommen, für den ~120 Tonnen Agrochemikalien = ~3,9 Mio. Feinunzen benötigt werden. Das sind fast 4% des Ag-Jahresbedarfs durch einen einzigen Solarpark! Es genügt zu sagen, dass die Aussichten für Ag sehr gut sind. Um auf Au zurückzukommen: Der Preis steigt, ohne dass es einen fundamentalen Grund gäbe, ihn zu stoppen.

Mehrere Investmentbanken, nicht nur irgendwelche Leute auf Twitter/X/Linked-in, erwarten $2.600-$3.000/oz. Unterstützung für die Annahme, dass der Preis noch länger steigen wird, findet sich in den maroden Junior-Minenunternehmen, die trotz Allzeithoch-Au-Preisen kein Explorations-/Entwicklungskapital aufbringen können. Das Angebot an neuen Minen kann mit der steigenden Nachfrage nicht mithalten.

Dieser Anstieg ist recht bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass er vor den Zinssenkungen in den USA stattfand. Angesichts der Wahlen wird die US-Notenbank die Zinsen wahrscheinlich im September oder Oktober senken, um den Aktienmarkt zu stützen.

Ich glaube, dass die Gewinne der großen Minengesellschaften in den Quartalen 2 bis 4/24 ein Augenöffner und ein starker Katalysator sein werden, der einen Tsunami von Fusionen und Übernahmen auslösen wird. Sonora verfügt über mehr als 70 Au-Minen, von denen viele risikoarme Haufenlaugungsbetriebe mit geringen Investitionskosten sind. Neben Nevada gibt es keinen besseren Ort auf der Welt, um ein Haufenlaugungsprojekt zu entwickeln.

Die Majors machen keine Entdeckungen, sie verlassen sich auf die Juniors. Daher führen alle Wege zu Fusionen und Übernahmen, aber Fusionen und Übernahmen erhöhen nicht das weltweite Angebot. Es werden nur die Stühle umgestellt.



Ein Unternehmen, das mir nach wie vor sehr gut gefällt, ist Tocvan Ventures (CSE: TOC) / (OTC: TCVNF) mit zwei Au/Ag-Projekten in Sonora, Mexiko, die sich in der Post-Discovery-Phase befinden. Tocvan hat eine sehr aussichtsreiche Landposition bei seinem zu 100% unternehmenseigenen, 2.278 Hektar großen Pilar Au-Ag-Projekt konsolidiert, das 21 Quadratkilometer aussichtsreiches Gebiet und 51% einer 1 Quadratkilometer großen Parzelle umfasst.

Das Unternehmen hält auch eine 100%-Beteiligung am Picacho-Au-Ag-Projekt im Caborca-Trend im Norden Sonoras, einem Trend, der einige große Au-Lagerstätten beherbergt. Der Schwerpunkt liegt in Pilar, 130 km südöstlich von Hermosillo, der Hauptstadt von Sonora. Das Projekt ist über eine 2-stündige Fahrt von Hermosillo nach Suaqui Grande auf einer asphaltierten Autobahn und anschließend über eine Schotterstraße in ca. 30 Minuten zu erreichen.

Pilar war bereits Gegenstand von zwei Explorationsprogrammen. Das erste in den Jahren 1996-97 und das zweite von 2008 bis 2018. Beide umfassten umfangreiche Oberflächenexplorationen und RC-Bohrungen. Sonora ist ein bergbaufreundlicher Bundesstaat mit ausgezeichneter Infrastruktur (Straßen, Strom, Wasser, qualifizierte Arbeitskräfte, Bergbaudienstleistungen und -ausrüstung).

In der Karte oben sehen Sie die roten Punkte, die Gesteinsproben an der Oberfläche zeigen, wie 5,5 g/t Au + 80 g/t Ag. Ein 56,4 m langer Abschnitt mit 1,0 g/t Au befindet sich 400 m östlich der 1,2 x 1,0 km großen Main Zone („MZ“), und die 5,5 g/t Au-Probe liegt weitere ~1.000 m weiter östlich. Etwa 1.200 m südwestlich befinden sich weitere rote Punkte, darunter 1,8 g/t Au + 389 g/t Ag.

Wenn das technische Team die Kontinuität über das gesamte MZ-Gebiet hinweg nachweisen kann, könnte dies eine Wende bedeuten. So aufregend diese Karte auch ist, werfen Sie einen Blick auf die nächste Karte, die das Gebiet nördlich der MZ zeigt. Die North Alteration Zone („NAZ“) ist mit 3,3 x 1,5 km viermal größer, aber weit weniger exploriert.

Sie weist eine sehr schöne Probe von 3,2 g/t Au + 1.225 g/t Ag auf, was ~18,5 g/t Au-Äquivalent entspricht, sowie eine Probe von 5,6 g/t Au + 106 g/t Ag ein paar Kilometer weiter südwestlich. Zwischen der NAZ und der MZ befinden sich Seifenabbaugebiete („Placer“; "placer workings"), die auf weitere Anzeichen auf Zuführungszonen hinweisen. Das Gebiet um Placer ist mit 3 x 2 km sechsmal so groß wie die MZ.



Das nächste Bild zeigt die relative Größe der Bohrungen in der MZ im Vergleich zum gesamten Landpaket. Das kleine rosafarbene Rechteck im unteren Kasten --> mit der Bezeichnung MAIN ZONE --> stellt nur 2% der 22 Quadratkilometer dar, die MZ, NAZ und Placer beherbergen. Von diesen 2% hat nur etwa die Hälfte einen engen [25-50 m] Bohrabstand.

Was bedeutet das alles? Ganz einfach, das BLUE-SKY-Potenzial bei Pilar ist ziemlich spektakulär. Während die Bohrergebnisse veröffentlicht werden, gibt es einige starke Treffer, aber auch minderwertiges Material. Jedes einzelne Ergebnis liefert jedoch wichtige Informationen zur Erstellung des Ressourcenmodells. Auch wenn die Ergebnisse manchmal geringwertig sind, hat praktisch jedes Bohrloch etwas gefunden.

In einem Szenario mit großen Tonnagen summieren sich die Bereiche der Mineralisierung, einschließlich Zonen mit 0,1 bis 0,4 g/t, in Kombination mit höheren Gehalten von 1,0 und mehr g/t zu einem Potenzial von mehreren Millionen Unzen bei einem gewichteten Durchschnittsgehalt von etwa 0,50 bis 0,80 g/t A-Äquivalent.

Bei den Spotpreisen liegt der Mittelwert --> 0,65 g/t Au Äq. = ~US$50/t Gestein, was einem Kupfer-Gehalt von ~0,50% entspricht, einem starken Kupfer-Gehalt für große Tonnagen. Tocvan gab vor kurzem weitere Bohrergebnisse bei Pilar bekannt. Bis heute wurden 3.268 m in 26 Bohrlöchern abgeschlossen. Die Ergebnisse von drei Löchern stehen noch aus. CEO Brodie Sutherland kommentierte,



„Die Bohrergebnisse zeigen weiterhin das breite Ausmaß der Mineralisierung bei Pilar, während wir die Ränder der bekannten Lagerstätte weiter ausdehnen. Die Infill-Bohrungen versuchen, jeden der drei bekannten Trends miteinander zu verbinden, und die Ergebnisse zeigen uns, dass die Mineralisierung tatsächlich miteinander verbunden ist. In einem Großteil des Gebiets wurden noch nie detaillierte Bohrungen durchgeführt; die Tatsache, dass in allen Bohrlöchern eine Mineralisierung und Alteration zu sehen ist, zeigt das robuste System, das wir haben. Wir sehen auch Bereiche mit erhöhten Basismetallen, was auf mehrere Phasen der Au- und Ag-Ablagerung hindeutet - ein hervorragender Vorteil bei der Erweiterung und Exploration des größeren Pilar-Gebiets. Wir haben nur 2% des gesamten Grundstücks bebohrt, und die Oberflächenproben zeigen viel größere Ziele. Ein großer Produzent zeigt weiterhin großes Interesse an diesem Gebiet. Die Ergebnisse belegen, dass wir bei Pilar nur an der Oberfläche kratzen.“

Das Management hofft, gegen Jahresende eine erste Ressourcenschätzung ("MRE") für Pilar veröffentlichen zu können. Diese wird zwar einen interessanten technischen Bericht mit wichtigen Daten liefern, aber nur die Spitze des Eisbergs sein. Die MRE wird sich auf nur 2-3% des Landpakets beziehen!

Obwohl CEO Sutherland nicht verraten will, wer das große Unternehmen ist, das in der Umgebung von Pilar aktiv ist, handelt es sich wahrscheinlich um Industrias Peñoles, Grupo México, Newmont, Agnico Eagle, Fresnilo, Pan American Silver oder Alamos Gold (das kürzlich Argonaut übernommen hat). Coeur Mining, Torex Gold, First Majestic und Sivercrest Metals sind vier kleinere Unternehmen, die in Mexiko tätig sind.

Ich glaube, dass das Managementteam von Tocvan derzeit mit vielen (wenn nicht sogar den meisten) dieser Unternehmen in Kontakt steht oder stand. Je länger Tocvan durchhalten kann, bevor es einen Deal mit einem strategischen Partner abschließt, desto besser werden die Transaktionsbedingungen sein.

Aus diesem Grund plant das Unternehmen, gegen Jahresende einen MRE vorzulegen, damit potenzielle Käufer das beträchtliche Potenzial von Pilar besser bewerten können. Die Tatsache, dass Majors und mittelgroße Produzenten an relativ kleinen Haufenlaugungsprojekten interessiert sind, ist bezeichnend. Kostengünstige Projekte mit geringem Risiko sind bei einem Preis von 2.400 $/Unze Gold recht attraktiv!

Es würde mich nicht überraschen, wenn ein oder zwei der großen Unternehmen die kleinen Unternehmen in Sonora konsolidieren würden. Das macht Tocvan Ventures (CSE: TOC) / (TCVNF) zu einem erstklassigen Übernahmekandidaten. Die Leser sollten sich die jüngste Unternehmenspräsentation ansehen, um mehr zu erfahren.

Quelle: https://epsteinresearch.com/2024/07/19/tocvan-ventures-an-exciting-gol ...

