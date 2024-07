Unternehmenstermine

00:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

02:00 Uhr, Korea: Samsung, Q2-Zahlen (detailliert)

06:45 Uhr, Deutschland: Krones, Q2-Zahlen (13.00 h Analystencall)

06:55 Uhr, Spanien: BBVA, Halbjahreszahlen

06:55 Uhr, Deutschland: Kion, Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall)

07:00 Uhr, Schweiz: Inficon, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Swiss, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Schweiz: SNB, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer AG, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall)

07:00 Uhr, Deutschland: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 h Pressecall, 8.30 h Analystencall)

07:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:00 Uhr, Deutschland: Fresenius, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Österreich: OMV, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Belgien: Solvay, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Frankreich: Safran, Halbjahreszahlen

07:15 Uhr, Schweiz: Swisscom, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Spanien: Telefonica, Halbjahreszahlen

07:30 Uhr, Frankreich: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Halbjahreszahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q2-Umsatz

07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 Uhr, Deutschland: Villeroy & Boch, Q2-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Irland: Kerry Group, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Halbjahreszahlen

12:30 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Dupont de Nemours, Q2-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

13:00 Uhr, Niederlande: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen

13:00 Uhr, USA: Marriott International, Q2-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Boeing, Q2-Zahlen

14:00 Uhr, USA: Mastercard, Q2-Zahlen

22:00 Uhr, USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 Uhr, Niederlande: Qiagen, Q2-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Meta, Q2-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:15 Uhr, USA: Allstate, Q2-Zahlen