Die Aktien von CrowdStrike sind am Freitag zweistellig abgerutscht, nachdem ein Software-Update zu technischen Ausfällen geführt hatte, die sich auf alle Branchen auswirkten. Für CrowdStrike könnte diese Art von Fehler "nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen", so der Mizuho-Analyst Jordan Klein. Das liege daran, dass das Unternehmen sein Fiskalquartal Ende dieses Monats abschließt. Die Ergebnisse des Juli-Quartals stehen somit unter Druck – auch, weil die Aktie sich in den vergangenen zwölf Monaten verdoppelt hat. Laut Klein brauche das Unternehmen einen Bericht, der die Erwartungen übertrifft und steigert.

Dennoch sagte er, dass er angesichts der Schwäche ein Käufer von CrowdStrike-Aktien sein würde. "Eine Situation wie diese ist auf lange Sicht überschaubar, und der große Ausverkauf kommt mir vor wie ein einmaliger Rabattverkauf bei einem Ferrari-Händler", schrieb er am Freitag.