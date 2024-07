Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche deutlich leichter geschlossen. Verantwortlich hierfür waren zu einem großen Teil Spekulationen, Donald Trump könne die kommende US-Präsidentschaftswahl gewinnen, da viele Marktteilnehmer in diesem Fall mit einer Stärkung klassischer Industriezweige und möglichen protektionistischen Maßnahmen zum Schutz der US-Wirtschaft rechnen. Nach Ansicht von Beobachtern könnten Trumps Chancen durch das Attentat auf ihn gestiegen sein. Vor allem Technologiewerte, die die Börsen zuletzt deutlich angetrieben hatten, zählten in der vergangenen Woche zu den Verlierern. Neben der politischen Unsicherheit sorgten Unternehmenszahlen für Impulse, nachdem auch in Deutschland bereits einige Dax-Werte Eckdaten vorgelegt haben. Das Ergebnis der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) fiel erwartungsgemäß ohne Zinsänderung aus und bewegte die Aktienmärkte kaum.

Wir stellen den Marktkommentar der Börse München vor.