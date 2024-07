Auch Warren Buffett setzt im großen Stil auf diese Unternehmen und freut sich jedes Jahr über stetig steigende Dividenden. So flossen Berkshire Hathaway allein aus der Coca-Cola -Beteiligung in den vergangenen zwölf Monaten 756.000.000 US-Dollar an Ausschüttungen zu.

An der Börse können wir grob zwischen zwei Aktienarten unterscheiden. Dies sind zum einen konjunkturanfällige Titel, die in Crashphasen besonders stark verlieren, und sogenannte Dauerläufer-Aktien. Sie überzeugen mit einer kontinuierlichen Ergebnisentwicklung und verfügen über ein stabiles Geschäftsmodell. Meist produzieren und vertreiben sie Güter des täglichen Bedarfs, auf die wir selbst in Krisen nicht verzichten können.

Dividendenaristokrat Johnson & Johnson

Ein ähnlich guter Dauerläufer sind Johnson & Johnson-Aktien. Das Unternehmen zahlt seit 62 Jahren ununterbrochen steigende Dividenden. Lagen sie beispielsweise 1975 noch bei 0,01 US-Dollar je Aktie, sind es aktuell bereits 4,96 US-Dollar je Aktie. Dies entspricht einer Steigerung um 49.500 Prozent. Nach einem leichten Kursrückgang notieren Johnson & Johnson-Aktien derzeit darüber hinaus zu einer Dividendenrendite von 3,21 Prozent (22.07.2024).

Die Geschichte von Johnson & Johnson begann bereits 1887, als die Brüder Robert Wood Johnson und Edward Mead Johnson das Unternehmen mit 14 Angestellten gründeten. Heute beschäftigt es etwa 131.900 Mitarbeiter, die für die zwei Segmente Innovative Medicine (pharmazeutische Produkte) und MedTech (Interventionslösungen, Orthopädie, Chirurgie, Augenheilkunde) tätig sind. Das Konsumgütergeschäft wurde hingegen 2023 abgespalten.

Johnson & Johnson ist aber nicht nur über seine Segmente, sondern auch regional breit aufgestellt. So erwirtschaftete das Unternehmen im vergangenen Jahr etwa 54,5 Prozent seiner Umsätze in den USA, 24 Prozent in Europa, 16,2 Prozent in Asien-Pazifik und 5,3 Prozent in den übrigen westlichen Ländern außerhalb der USA.

Zur Entwicklung seiner Produktpipeline investierte der Konzern allein im letzten Jahr 15,1 Milliarden US-Dollar in die Forschung und Entwicklung, sodass sich auch aktuell zahlreiche neue Mittel in der Entwicklung befinden.

Johnson & Johnson entwickelte sich in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) kontinuierlich. So sind Umsatz und Gewinn von 74.331 Millionen auf 85.159 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 16.323 Millionen auf 35.153 Millionen US-Dollar gestiegen. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen so eine hohe operative Gewinnmarge von 17,7 Prozent. Wie effektiv es investiert, ist an den hohen Investmentrenditen (ROIs) erkennbar, die kontinuierlich im zweistelligen Prozentbereich liegen.

Performance

Die langfristige Entwicklung kann sich sehen lassen. Lag der Aktienkurs 1970 bei 0,3779 US-Dollar, sind es heute 154,70 US-Dollar. Wer damals 10.000 US-Dollar investierte, besitzt heute 4.093.675 US-Dollar (22.07.2024).

Fazit Johnson & Johnson

Johnson & Johnson gehört zu den Dauerläufer-Aktien, die ihre Ausschüttung stetig erhöhen und weniger konjunktursensibel sind. Aufgrund der breiten Produktpipeline und der guten Marktstellung wird sich daran wahrscheinlich auch zukünftig wenig ändern.

