Die Aktie des Unternehmens hat seit Juli 2021 etwa 37 Prozent an Wert verloren. Allein seit Anfang des Jahres summieren sich die Kursverluste auf mehr als 15 Prozent. Die Ankündigung der Beteiligung von Elliott löste jedoch eine Rallye aus, die die Aktie um fast 7 Prozent steigen ließ. Diese Reaktion zeigt, wie groß das Potenzial für Veränderungen im Management und in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens eingeschätzt wird.

Der Aktienkurs von Starbucks ist nach Berichten über den Einstieg von Elliott Investment Management , einem der führenden aktivistischen Investoren, deutlich gestiegen. Elliott hat eine beträchtliche Beteiligung am weltweit größten Kaffeehauskonzern aufgebaut und drängt hinter den Kulissen auf Maßnahmen zur Steigerung des Aktienkurses. Das Timing dieser Bewegung könnte nicht kritischer sein, da Starbucks sich aktuell an einem entscheidenden Wendepunkt befindet.

Trotz der Beliebtheit von Starbucks für Urlaubsreisende, als Treffpunkt und remote Arbeitende, kämpft das Unternehmen mit zunehmenden Herausforderungen, die von rückläufigen Kundenzahlen bis hin zu einem intensiveren Wettbewerb in Schlüsselmärkten wie China reichen. Hinzu kommt ein erheblicher Druck durch eine sich ausweitende Gewerkschaftsbewegung, die seit 2021 bessere Löhne und Arbeitsbedingungen fordert.

Diese innerbetrieblichen Herausforderungen wurden verstärkt durch kritische öffentliche Kommentare des ehemaligen CEOs Howard Schultz, der das aktuelle Management in einem offenen Brief auf LinkedIn kritisierte und tiefgreifende Änderungen forderte.

Laxman Narasimhan, der neue CEO von Starbucks, der früher bei Reckitt Benckiser tätig war, steht nun vor der Aufgabe, das Unternehmen neu zu positionieren. Zu seinen Prioritäten gehört es, den Service während des morgendlichen Ansturms zu beschleunigen und neue Produktangebote zu testen, um den Kundenanforderungen besser gerecht zu werden und die Wartezeiten zu verringern, die derzeit Kunden abschrecken.

Die anstehende Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 30. Juli wird weitere Einblicke in die aktuelle Wirtschaftslage des Unternehmens und möglicherweise die Auswirkungen der Diskussionen mit Elliott bieten. Die Einmischung von Elliott, bekannt für seine Fähigkeit, in Unternehmen wie Southwest Airlines und Salesforce Veränderungen herbeizuführen, könnte eine tiefgreifende Neuausrichtung von Starbucks signalisieren, mit möglichen Änderungen in der Unternehmensführung und sogar in der strategischen Ausrichtung.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion