Montag, 22. Juli: Alexandria Real Estate

Zugegeben: Alexandria Real Estate, einer der weltweit größten REITs für Büro- und Laborimmobilien, ist an dieser Stelle eine eher ungewöhnliche Wahl. Allerdings sind Immobilienaktien in den vergangenen Tagen – von vielen Anlegern unbemerkt – einer der größten Profiteure der Sektorrotation von Tech- in Value-Werte gewesen. Hier treibt vor allem die Aussicht auf Zinssenkungen die Kurse an.

Zugleich steht das Unternehmen mit seinem Portfolio von Büroimmobilien inmitten der anhaltenden Diskussion um eine mögliche Krise bei Gewerbeimmobilien. Die Belegungsquote des Konzerns könnte daher ein Hinweis darauf liefern, wie stark Büroimmobilien aktuell unter Druck stehen. Nachdem viele Unternehmen begonnen haben, ihre Home-Office-Angebote zurückzufahren, könnte sich die Lage sogar entspannt haben.

Analysten erwarten einen FFO (Funds from Operations) in Höhe von 2,34 US-Dollar pro Aktie, die Erlöse sollen sich auf 783,1 Millionen US-Dollar belaufen. Das wäre für den FFO ein Ergebnis leicht über dem Niveau von vor 12 Monaten, während sich die Erlöse um rund 60 Millionen US-Dollar steigern könnten.

Für die Aktie des REITs ist am Optionsmarkt eine Kursbewegung von 6,5 Prozent eingepreist. Das liegt deutlich über der in den vergangenen Quartalen tatsächlich realisierten Reaktion, die im Mittel 1,9 Prozent betragen hat. Was die Richtung angeht überwiegen Wetten auf einen fallenden Kurs, die Put-Quote liegt bei 61,7 Prozent.

Dienstag, 23. Juli: Alphabet

Mit Alphabet veröffentlicht am Dienstagabend das erste Mega-Cap-Unternehmen seinen Geschäftsbericht, entsprechend groß dürfte die Signalwirkung für die übrigen Tech-Schwergewichte sein.

Im Fokus der Anleger dürfte neben den Entwicklungen um Künstliche Intelligenz vor allem das Werbegeschäft stehen. Mit Blick auf besonders margenstarke Erträge dürfte außerdem die Entwicklung der Abonnements bei YouTube interessant werden. Im Smartphone-Geschäft setzen Anleger auf den anhaltenden Verkaufserfolg des Google Pixel.

In Summe sollen diese Initiativen zu einem Umsatzwachstum von 13,0 Prozent geführt haben. Nach 74,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal rechnen Analysten nun mit 84,3 Milliarden US-Dollar. Für den Gewinn wird nicht weniger als das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erwartet. Der soll bei 1,84 US-Dollar je Anteilsschein liegen, nach 1,89 US-Dollar im Vorquartal.

Eine Mehrheit der Optionshändler ist optimistisch, dass der Technologieriese diese Erwartungen übertreffen wird, die Call-Quote liegt mit 59,8 Prozent deutlich über den Wetten auf fallende Kurse. Die implizierte Kursbewegung liegt bei 6,2 Prozent – das liegt nahe dem Mittelwert der in den vergangenen sechs Quartalen realisierten mittleren Kursbewegung von 6,0 Prozent.

Dienstag, 23. Juli: Tesla

Für Tesla und seine Anleger ist 2024 bislang nicht nur eine Gefühls-, sondern auch eine Kursachterbahn gewesen. Nach einer schwachen Entwicklung der Erlöse und des Fahrzeugabsatzes war das Papier zeitweise das schlechteste im US-Gesamtmarktindex S&P 500.

Nach einer phoenixhaften Erholungsrallye von zwischenzeitlich fast 90 Prozent gegenüber dem bisherigen Jahrestief ist die Aktie zurück auf Los und notiert gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Minus von 4,0 Prozent.

Die Hoffnungen der Anleger ruhen aktuell auf vier Säulen: Der raschen Kommerzialisierung von Robotaxis, dem Energiespeichergeschäft, künstlicher Intelligenz sowie Robotik. Mit Ausnahme des Speichergeschäftes wird davon im Quartalsbericht aber noch nichts zu sehen sein, der dürfte von den sinkenden Fahrzeugverkäufen bestimmt sein.

Dementsprechend rechnet man am Markt mit einer gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Geschäftsentwicklung. Die Erlöse sollen um etwa ein Prozent auf 24,7 Milliarden US-Dollar gesunken sein. Aufgrund des harten Preiskampfes in China und geringeren Margen ist mit einem erheblich Gewinnrückgang zu rechnen. Nach 0,91 US-Dollar je Anteil im Vorjahresquartal werden nun 0,62 US-Dollar erwartet.

Den Sonderstatus der Aktie von Tesla verdeutlicht die mit 9,3 Prozent sehr umfangreiche, implizierte Kursbewegung. Und trotzdem könnte das noch zu wenig sein, denn in der Vergangenheit bewegte sich das Papier nach den Zahlen im Durchschnitt um über 10 Prozent. Ungeachtet der steilen Rallye in den vergangenen Wochen regieren in der Optionskette die Optimisten. 59,1 Prozent aller offenen Kontrakte liegen auf der Call-Seite.

Dienstag, 23. Juli: Visa

Kreditkartenausgaben gelten als Indikator für die Stimmung unter den Verbraucherinnen und Verbraucher. Hier zeigte sich angesichts zuletzt schwacher Einzelhandelsumsätze eine Eintrübung. Visa hat mit einem hohen Transaktionsvolumen die Chance, ein besseres Bild zu zeichnen und für neue Konjunkturzuversicht zu sorgen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum rechnen Analysten mit einem Umsatzwachstum von 9,9 Prozent auf 8,92 Milliarden US-Dollar. Das wäre der bislang beste Wert der Unternehmensgeschichte. Für den Gewinn pro Aktie wird mit 2,42 US-Dollar das immerhin zweitbeste Quartal erwartet, die Erwartungen sind also hoch. In den vergangenen vier Jahren gelang es Visa aber zuverlässig, die Konsensschätzungen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz zu übertreffen.

Womöglich müssen sich Anleger aber dieses Mal auf eine Verfehlung einstellen, denn American Express verfehlte am vergangenen Freitag die Umsatzerwartung recht deutlich. Trotz einer Anhebung der Gewinnprognose verlor die auch von Warren Buffett geschätzte Aktie rund 3 Prozent an Wert.

Deutlich gemäßigter als in der Aktie von Tesla wird es bei Visa zugehen. Hier ist eine Kursbewegung von 4,0 Prozent einkalkuliert. Das liegt allerdings über dem Mittelwert der vergangenen Quartale und signalisiert eine aktuell hohe Unsicherheit. Die wird auch dadurch unterstrichen, dass sich rund 54 Prozent der Optionshändler auf der Put-Seite engagiert haben und mit fallenden Kursen rechnen.

Dienstag, 23. Juli: Texas Instruments

KI-Halbleiter sind seit bereits seit dem Durchbruch von ChatGPT vor eineinhalb Jahren in aller Munde, das kann von Halbleitern für industrielle Anwendungen nicht behauptet werden – was auch daran liegen dürfte, dass die Geschäftsentwicklung hier zuletzt sehr zäh verlaufen ist und Unternehmen wie Texas Instruments, Analog Devices und NXP Semiconductors mit rückläufigen Erlösen zu kämpfen hatten.

Das hat Anleger nicht davon zurückgehalten, die Aktie von Texas Instruments dennoch auf neue Allzeithochs zu kaufen. Die Anteile haben sich seit dem Jahreswechsel um knapp 17 Prozent verteuert. Dadurch kletterte die Bewertung stark. Für 2024 ist das Unternehmen mit dem 38-fachen seiner geschätzten Gewinne bewertet, für das kommende Jahr mit dem 30-fachen. Das liegt rund ein Drittel über dem historischen Durchschnitt.

Gelingt es dem Halbleiterkonzern daher nicht, mit seinen Zahlen und seinem Ausblick zu überzeugen, könnte es für Anleger sehr ungemütlich werden. Für den Umsatz liegt die Prognose bei 3,82 Milliarden US-Dollar, was 18,6 Prozent unter dem Vorjahreswert liegt. Für den Gewinn sind 1,19 US-Dollar pro Aktie geschätzt, auch das liegt deutlich unter dem Vorjahreswert von 1,87 US-Dollar.

Die Bilanz der Aktie von Texas Instruments war in den vergangenen eineinhalb Jahren enttäuschend. Fünfmal ging es nach dem Ergebnisbericht bergab, nur einmal – im vergangenen Quartal – konnte das Papier zulegen. Angesichts dieses Umstandes sind Optionshändler überraschend optimistisch, 62,9 Prozent aller Kontrakte werden auf der Call-Seite gehandelt. Für die Kursreaktion sind 4,6 Prozent eingepreist.

Weitere nennenswerte US-Quartalsberichte:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Samstag, 20. Juli, 20:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

