Die Anteile von Bayer bleiben eine der heißesten Turnaround-Wetten am deutschen Aktienmarkt. Anleger hoffen in der Aktie des Chemie- und Pharmariesen auf eine Wiederauferstehung ähnlich der von Siemens Energy – mit einer Performance von 116 Prozent seit dem Jahreswechsel führt die ehemalige Kraftwerkssparte von Siemens den DAX an.

Am Montag startete Bayer schwungvoll in die Handelswoche. Die Anteile führten den deutschen Leitindex mit einem Plus von 4 Prozent an, und mussten sich nur zwischenzeitlich Infineon geschlagen geben.

Nichtsdestotrotz ist die jüngste Kurserholung vielversprechend und mit Blick auf die kommenden Wochen durchaus aussichtsreich, wie der Blick in den Chart zeigt.

Seitwärtstrend auf den ersten Blick ...

Seit einem vorerst finalen Abverkauf zum Jahreswechsel handelt die Bayer-Aktie in einem Seitwärtstrend. Dieser wird bestimmt durch die Widerstandszone zwischen 29 und 30,50 Euro sowie dem Unterstützungsbereich zwischen 25 und 26 Euro.

Hier sind die Käufer um eine nachhaltige Bodenbildung und den Versuch einer übergeordneten Trendwende bemüht. Die im Kursverlauf größten Erfolge waren zwischenzeitliche Notierungen oberhalb der 50-Tage-Linie.

... stetige technische Verbesserungen auf den zweiten!

Der eigentliche Erfolg der Bodenbildungsbemühungen zeigt sich aber in der technischen Indikation. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD können gegen den Trend der Aktie zulegen und haben so eine bullishe Divergenz ausgebildet. Solche Divergenzen gelten in der technischen Analyse als frühe Trendwendesignale.

Auf eine kurzfristige Trendwende deutet nach den Kursgewinnen vom Montag das Überwinden der Abwärtstrendlinie aus dem Mai hin. Ein erneuter Sprung über die 50-Tage-Linie wollte den Bullen aber noch nicht gelingen.

Aktie mit Anstiegschancen

Die Chancen auf einen weiteren Versuch und einen Anstieg der Aktie bis in die Widerstandszone stehen aber gut, denn der MACD steht kurz vor dem Wechsel in den Plusbereich, was einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigen würde. Der RSI hat sich außerdem in den Bereich verbessert, wo er technische Stärke anzeigt. Rückenwind ist also vorhanden.

Den braucht es auch, denn kurz hinter dem Widerstandsbereich zwischen 29 und 30,50 Euro lauert bereits der 200-Tage-Durchschnitt als mächtige Hürde. Gelingt es der Aktie jedoch, sich hierüber hinwegzusetzen, wäre das ein bedeutender Schritt in Richtung nachhaltiger Trendwende.

Fazit: Der Trendwende ein Stück nähergekommen

Den Käufern der Aktie von Bayer ist am Montag mit überdurchschnittlich starken Kursgewinnen ein Achtungserfolg gelungen. Der verbessert die technische Ausgangslage der Anteile und deutet auf einen Kursanstieg bis an die 200-Tage-Linie hin.

Spätestens hier entscheidet sich der weitere Kursverlauf der Aktie entweder zugunsten einer nachhaltigen Trendwende oder eines erneuten Pullbacks. Prozyklisch agierende Anleger warten daher einen nachhaltigen Ausbruch ab, spekulative Investoren hingegen steigen bereits jetzt ein, beachten aber einen Stopp im Bereich der Unterstützung bei 25 Euro.

Eine weitere Möglichkeit, auf eine ansprechende Kursentwicklung der Aktie zu setzen und hierbei das Chance-Risiko-Profil zu optimieren, ist ein Investment mithilfe von Discount-Zertifikaten. Zwei besonders aussichtsreiche, ME1F9C und MB7Z95, hatte wallstreetONLINE bereits vor einiger Zeit vorgestellt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion