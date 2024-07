Und dies, obwohl die Zahlen eine klare Sprache sprechen: Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 225 Standorte, deren Betreiber einen Insolvenzantrag stellen mussten. Damit waren 21.052 stationäre Pflegeplätze von Insolvenzverfahren betroffen und zunächst einmal potenziell gefährdet. Betroffen von der Insolvenzwelle waren alle Organisationsformen gleichermaßen – privat, kirchlich und freigemeinnützig. Parallel droht einem Teil alter Bestandsgebäude die Schließung, da sie nicht mehr den heutigen Vorschriften entsprechen. All diese Pflegeplätze drohen wegzufallen, genauso wie die in diesen Häusern tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unwiederbringlich zu Teilen in andere Branchen abwandern und den Fachkräftemangel in der Pflege dadurch verschärfen könnten.

Phlegmatischer geht es kaum: Selten hat ein sich am Horizont abzeichnendes gesellschaftliches Desaster zu so wenig politischen Reaktionen geführt. Die Rede ist von der Insolvenzwelle vieler Pflegeheimbetreiber.

Tragisch, dass in Deutschland eigentlich die konträre Situation Realität sein sollte – nämlich, dass genug Plätze für alle Pflegebedürftigen vorhanden sind. Doch das ist ein reiner Wunschtraum: In der Folge entsteht ein Bedarf von rund 551.000 zusätzlich neu zu bauenden, stationären Pflegeplätzen, wobei die Prgnosen instituts- und studienabhängig schwanken. Hinzukommen müssten laut den Experten von Bulwiengesa noch weitere 100.000 Pflegeplätze, um in die Jahre gekommene Pflegeimmobilien zu ersetzten. Doch wer ist bereit, diese relevante soziale Infrastruktur in der aktuellen Situation zu bauen?

Gezielte Förderung: Fehlanzeige

Leider sind nicht nur viele Betreiber aktuell in wirtschaftlicher Not. Zusätzlich halten sich auch Investoren angesichts gestiegener Energiepreise, hoher Kapital- und Baukosten sowie nur moderater Pachterwartungen bedingt durch komplexe Regelungen in der Pflegefinanzierung auf Betreiberseite beim Neubau von Pflegeeinrichtungen zurück. 2023 verzeichnete der Gesundheitsimmobilieninvestmentmarkt nach Angaben von CBRE ein Transaktionsvolumen von nur 931 Millionen Euro – 63 Prozent weniger als noch 2022