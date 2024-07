Analysten und Investoren zeigen sich zunehmend besorgt über die hohen Investitionen in KI-Technologien, da noch keine signifikanten Einnahmen daraus generiert wurden. Wirklich umwälzende Veränderungen werden nicht schnell passieren und nur wenige – wenn überhaupt – in den nächsten zehn Jahren, erklärte Daron Acemoglu, Professor am MIT, gegenüber Goldman Sachs.

Die führenden Technologieunternehmen, bekannt als "Hyperscaler", stehen vor einer finanziellen Zerreißprobe, da sie kollektiv fast 357 Milliarden US-Dollar in Künstliche Intelligenz (KI) investiert haben, was nahezu ein Viertel der gesamten Ausgaben des S&P 500 für Kapitalaufwendungen und Forschung und Entwicklung darstellt. Diese gewaltigen Ausgaben, von denen erwartet wird, dass sie weiter steigen, haben jedoch bisher nicht die erwarteten Rentabilitätsbeweise geliefert.

Er schätzt, dass nur ein Viertel der von KI betroffenen Aufgaben in den nächsten zehn Jahren kosteneffizient automatisiert werden kann – was bedeutet, dass KI weniger als 5 Prozent aller Aufgaben betreffen und die Produktivität in den USA in den nächsten zehn Jahren nur um 0,5 Prozent und das BIP-Wachstum nur um 0,9 Prozent steigern wird.

"Die heutigen Hyperscaler müssen letztlich beweisen, dass aus ihren Investitionen Umsätze und Gewinne erzielt werden können", gibt Ryan Hammond von Goldman zu bedenken. Diese Sorge wird durch die erwartete Erhöhung der Kapitalausgaben von Amazon auf 63 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr und rekordhohe Ausgaben von Meta und Alphabet verschärft.

"Unglaubliches Missverständnis"

Jim Covello, Leiter des Bereichs Global Equity Research bei Goldman Sachs, geht noch einen Schritt weiter und argumentiert, dass KI komplexe Probleme lösen können müsse, um eine angemessene Rendite auf die geschätzten Kosten von rund einer Billion US-Dollar für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Technologie zu erzielen. "Wir sind erst ein paar Jahre dabei, und es gibt keine einzige Sache, für die sie derzeit kosteneffizient eingesetzt wird", warnt er. "Ich glaube, es gibt ein unglaubliches Missverständnis darüber, was diese Technologie heute leisten kann. Die Probleme, die sie lösen kann, sind keine großen Probleme."

Während die US-Tech-Aktien dieses Jahr Rekordhöhen erreicht haben, mit Nvidia als einem der größten Profiteure dieses Trends, warnen Strategen vor einem möglichen Abschwung, ähnlich wie bei der Dotcom-Blase, als Tech-Aktien mehr als 100 Prozent ihrer Cashflows für Kapitalaufwendungen und Forschung und Entwicklung ausgaben. Heute liegt diese Rate bei 72 Prozent, doch die damit verbundenen Abschreibungen könnten weiterhin ein Risiko für die Profitabilität darstellen.

Erfolg steht in den Sternen

Trotz der Herausforderungen und des Risikos einer Überinvestition, haben Unternehmen wie Microsoft, das seine Investitionen verdoppeln will, und andere große Namen der Branche, nicht vor, ihre Ausgaben zu senken. Dies könnte zu einer entscheidenden Periode führen, in der entweder signifikante Durchbrüche in der KI-Technologie erzielt werden müssen oder Investoren möglicherweise ihre Geduld verlieren.

Die Ergebnisse der nächsten Quartale werden zeigen, ob die riesigen Investitionen in die KI zu den erhofften sprunghaften Steigerungen bei Umsatz und Gewinn führen werden. Ob diese Wette auf die Zukunft der KI-Technologie, die derzeit noch wie eine teure Spekulation erscheint, sich letztendlich auszahlen wird, steht in den Sternen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion