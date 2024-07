Hauptursache sind die Folgen eines fehlerhaften Falcon-Sicherheitsupdates vergangene Woche am Freitag . Beginnend mit Australien kam es deshalb mit Sonnenaufgang weltweit bei etwa 8,5 Millionen und somit weniger als ein Prozent aller Windows-Rechnern zu Betriebssystem-Ausfällen. Derzeit laufen etwa 72,17 Prozent aller PCs mit Windows, wie aus Statista-Daten hervorgeht.

Der Fehler lag somit nicht beim Microsoft-Konzern, dessen Aktien deshalb sogar gestiegen sind, sondern bei CrowdStrike. Das Unternehmen hatte das Update nicht ausreichend mit Windows-Betriebssystemen getestet, sodass es in der Wirtschaft zu einem Milliardenschaden kam und dies, obwohl der Fehler schnell erkannt und behoben wurde.

Dennoch war der kurze Ausfall für viele Firmen und Regierungen ein Alarmsignal, das weitreichende Folgen haben könnte. So wurde einmal mehr die hohe Abhängigkeit von wenigen Anbietern deutlich. CrowdStrike-Firmenkunden werden zudem ihre Sicherheitsstrategie neu überdenken. Die Aussetzung einer Vertragsverlängerung oder ein Wechsel zur Konkurrenz könnten die Folge sein. So steigen heute Aktien der Cybersecurity-Firma SentinelOne um 6,7 Prozent. Analysten senkten außerdem ihre Kursziele für die CrowdStrike-Aktie, was zu weiteren Kursverlusten führte.

Kaum absehbare langfristige Folgen

Hinzu kommt ein Reputationsschaden, der kaum abschätzbar ist und direkt vom Vertrauen der Kunden abhängt. Darüber hinaus könnte es aufgrund der eingetretenen finanziellen Verluste auch zu Schadenersatzklagen kommen.

Meist dauert es Wochen, bis bestimmte Einrichtungen wie Flughäfen nach einem IT-Ausfall wieder den Normalbetrieb erreichen. So berichtet beispielsweise Delta Air Lines von 1.500 gestrichenen Flügen am Freitag, weiteren mehr als 3.000 gestrichenen Flügen über das Wochenende und auch am Montag nochmals von etwa 700 Ausfällen. Infolge des fehlerhaften CrowdStrike-Falcon-Updates und der Windows-Ausfälle kam es hier zu einer Infektion der Personaleinsatz-Software.

CrowdStrike warnt zudem vor Hackerangriffen, die das zwischenzeitliche Chaos ausnutzen.

Fazit CrowdStrike

Wie sehr sich der Zwischenfall tatsächlich auf die zukünftigen Unternehmensergebnisse auswirkt, werden wir erst in den kommenden Monaten erfahren. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 22,85 ist die CrowdStrike-Aktie aber ohnehin weiterhin sehr hoch bewertet. Sollten nun zusätzlich Ergebnisverfehlungen hinzukommen, könnte sie noch weiter fallen. Die weitere Unternehmens- und der Aktienentwicklung ist aktuell nicht einschätzbar.

