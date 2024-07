Entwicklung der Indizes

Frankfurt am Main – Die deutschen Aktienindizes haben den Handelstag mit positiven Vorzeichen abgeschlossen. Der DAX legte um 1,30% zu und steht aktuell bei 18.410,09 Punkten. Auch der MDAX konnte zulegen und schloss mit einem Plus von 0,41% bei 25.463,90 Punkten. Der SDAX verzeichnete einen Anstieg von 1,06% und erreichte 14.503,58 Punkte. Der TecDAX zeigte ebenfalls eine starke Performance und stieg um 1,21% auf 3.324,03 Punkte. Im Vergleich dazu zeigten sich die US-amerikanischen Indizes gemischt. Der Dow Jones Industrial Average gab leicht nach und steht mit einem Minus von 0,07% bei 40.251,66 Punkten. Der S&P 500 hingegen konnte ein Plus von 0,43% verzeichnen und steht aktuell bei 5.530,53 Punkten. Während die deutschen Indizes durchweg positive Entwicklungen zeigten, blieb die Stimmung an den US-Börsen verhaltener. Insbesondere der Dow Jones konnte nicht von der positiven Entwicklung profitieren und schloss leicht im Minus. Der S&P 500 hingegen setzte seinen Aufwärtstrend fort und konnte sich im Plus behaupten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Bayer mit einem Anstieg von 3.98%.Infineon Technologies folgt mit 3.52%, während die Deutsche Bank mit 2.86% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Veränderungen verzeichnen. Henkel VZ hat mit -0.05% den geringsten Verlust, gefolgt von Siemens Healthineers mit -0.19%. Sartorius VZ weist mit -1.53% den größten Rückgang auf.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Evotec mit einem Anstieg von 4.51%. AIXTRON folgt dicht dahinter mit 4.45%, während Hugo Boss mit 4.10% ebenfalls stark performt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste, insbesondere TUI mit -4.06%. Aurubis und Aroundtown folgen mit -3.16% und -2.85%.Die SDAX-Topwerte sind beeindruckend, insbesondere SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 9.38%. HYPOPORT und Verbio folgen mit 7.18% und 4.29%.Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, angeführt von TAKKT mit einem Rückgang von -17.33%. BayWa und Amadeus FiRe verzeichnen ebenfalls hohe Verluste mit -8.00% und -5.97%.Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit den SDAX-Werten, wobei SUESS MicroTec erneut mit 9.38% an der Spitze steht. Evotec und AIXTRON folgen mit 4.51% und 4.45%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von freenet mit -0.85%. HENSOLDT und Sartorius VZ folgen mit -1.51% und -1.53%.Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate positive Entwicklung, angeführt von Nike (B) mit 1.90%. Salesforce und Dow folgen mit 1.68% und 1.09%.Die Flopwerte im Dow Jones sind deutlich negativer, mit Verizon Communications, das mit -6.34% den größten Verlust verzeichnet. Walt Disney und Caterpillar folgen mit -1.60% und -1.27%.Die Topwerte im S&P 500 sind stark, angeführt von IQVIA Holdings mit 6.61%. ON Semiconductor und Equifax folgen mit 4.03% und 3.43%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Verluste, insbesondere Super Micro Computer mit -3.86%. Starbucks und Air Products & Chemicals verzeichnen -3.66% und -3.53%.