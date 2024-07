Unter den Firmen, die von der SEC grünes Licht erhalten haben, befinden sich Schwergewichte wie BlackRock , Fidelity und Grayscale . Der Handel mit den Ether-ETFs könnte bereits am heutigen Dienstag beginnen, nur Monate nachdem ähnliche Produkte für Bitcoin auf den Markt kamen. Diese Entwicklung wird als weiterer Erfolg der Kryptoindustrie in Washington gewertet, die auf freundlichere Regulierungen und größere Freiheiten zur Einführung neuer Produkte drängt.

Trotz der positiven Nachrichten wird erwartet, dass die Ether-ETFs in den ersten 100 Tagen nach ihrer Einführung mit etwa 4,8 bis 6,4 Milliarden US-Dollar deutlich weniger Kapitalzuflüsse sehen werden als ihre Bitcoin-Pendants, die 13,8 Milliarden US-Dollar verzeichneten. Dies wird teilweise der kleineren Marktkapitalisierung von Ether zugeschrieben, die aktuell bei rund 417 Milliarden US-Dollar liegt, im Vergleich zu 1,3 Billionen US-Dollar bei Bitcoin.

Auf die Preise hatte die Genehmigung keinen unmittelbaren Einfluss. Ethereum wurde am frühen Dienstag zu 3438,38 US-Dollar gehandelt, was einem Minus von 1,7 Prozent in den letzten 24 Stunden entspricht, wie aus Daten von Coinmarketcap hervorgeht. Für die vergangenen sieben Tage bleibt damit noch ein leichtes Plus von 0,8 Prozent stehen.

Die Einführung der Ether-ETFs könnte jedoch bedeutende Auswirkungen auf den Preis von Ether haben, insbesondere aufgrund der hohen Sensibilität von Ether gegenüber den Kapitalflüssen in Exchange-Traded Products (ETPs). Experten prognostizieren, dass ein Anstieg der verwalteten Vermögen in Ether-ETFs um 15 Prozent einen Preisanstieg von bis zu 92 Prozent nach sich ziehen könnte. Diese Einschätzung unterstreicht die potenzielle Volatilität und die Chancen, die mit Ether verbunden sind.

Trotz der euphorischen Aussichten bleibt Vorsicht geboten. Die realen Effekte dieser neuen Produkte auf den Markt werden sich erst zeigen, wenn die ETFs aktiv gehandelt werden und erste reale Kapitalflüsse generieren. Schon Ende dieser Woche könnten wir erste Hinweise darauf sehen.

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion