Grundsätzlich ist die Hypoport-Aktie von niedrigen Zinsen abhängig, die sich zusehends abzeichnen. Aus technischer Sicht ergibt sich oberhalb von 348,40 Euro ein Folgekaufsignal mit einem Ziel um 400,00 Euro. Genau diese Entwicklung könnte für den Aufbau von neuerlichen Positionen genutzt werden, wer noch nicht investiert ist. Mit einem kurzen Zwischenstopp ist allerdings an der Hürde um 380,00 Euro zu rechnen. Auf der Unterseite müsste Hypoport dagegen erst unter 305,00 Euro zurückfallen, damit größere Abschläge in Richtung 284,00 und darunter 269,30 Euro aufkommen. Eine solche Entwicklung wird allerdings nicht erwartet und zeichnet sich in keinerlei Weise ab.

Trading-Strategie: