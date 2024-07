Nach erfolgreicher Auflösung einer Schiebephase zwischen 3,563 und grob 4,087 US-Dollar Mitte März dieses Jahres kam es zu einem regulären Kaufsignal beim Kupfer-Future, in der Folge konnten die Verlaufshochs aus 2022 bei 5,202 US-Dollar angesteuert werden. Eine anschließende Konsolidierung hält nun seit Ende Mai an, daraus erwächst aktuell allerdings durch den Bruch des 61,8 % Fibonacci-Retracements nun eine ausgeprägte Korrektur. Für Abhilfe könnten die einstigen Widerstände der Schiebephase aus Anfang dieses Jahres sorgen.

Kurzfristig dürften weiter fallende Kupferpreise zu beobachten sein, mindestens in den Bereich von 4,087 US-Dollar, darunter sogar 3,971 US-Dollar. In diesem Bereich sollten erste Trendwendesignale nach charttechnischer Auswertung auftreten und sich im Anschluss für den Aufbau von spekulativen Gegenpositionen anbieten. Wird der Kupferpreis dagegen weiter durchgereicht, findet er erst um 3,723 US-Dollar eine weitere nennenswerte Unterstützung vor. Um an die aktuellen Jahreshochs anzuknüpfen, bedarf es eines Wochenschlusskurses mindestens über dem Niveau von 4,721 US-Dollar.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der Bereich zwischen 3,971 und 4,087 US-Dollar sollte einer engmaschigen Beobachtung nach einem tragfähigen Boden ausgesetzt werden, dies würde es erlauben, auf eine technische Gegenreaktion beim Kupfer-Future zunächst an 4,240 und darüber 4,322 US-Dollar zu setzen. Dies könnte beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD9Z4U ausgestattet mit einem Knock-out von 3,827 US-Dollar geschehen. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beliefe sich auf insgesamt 32 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 3,93 und 4,68 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den zu erwartenden Verlaufstiefs orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.

