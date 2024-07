Ein Verkaufssignal hat der DAX nämlich durch den Bruch von 18.350 Punkten bereits in der abgelaufenen Handelswoche mit einem Ziel um 18.000 Zählern aktiviert, die kurze Erholung ist im Rahmen einer technischen Gegenbewegung und zweiten Welle zu werten. Nach einem erfolgreichen Abschluss sollte wieder die Kursmarke um 18.000 Punkten als Ziel auf dem Radar der Anleger stehen. Der aktuelle Bereich würde sich sogar für einen spekulativen Short-Einstieg eignen, solange der DAX nicht in seinen vorherigen Aufwärtstrend wieder zurückkehrt. Unterhalb von 18.000 Punkten würde allerdings ein größerer Abschlag von rund 500 Punkten drohen. In bullisches Fahrwasser kehrt der DAX erst oberhalb von 18.800 Punkten zurück und dürfte entsprechend die 19.000‘er-Marke ins Visier nehmen.

Aktuelle Lage