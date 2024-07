"In unserem Bullen-Szenario sehen wir Nvidia weiterhin in der Lage, einen Umsatzanstieg von mehr als zwei Milliarden US-Dollar für das Juli-Quartal zu erzielen, der auch durch einen Aufschwung im Netzwerkgeschäft unterstützt wird", schrieb Kumar am Montag in einer Mitteilung an Kunden.

Der FactSet-Konsens erwartet für das Juli-Quartal einen Umsatz von 28,6 Milliarden US-Dollar. Kumars Base-Case-Schätzung liegt jedoch mit 28,0 Milliarden US-Dollar unter diesem Wert. Nvidia übertraf die Umsatzerwartungen im April-Quartal um 1,45 Milliarden US-Dollar und im Januar-Quartal um 1,71 Milliarden US-Dollar.