Die Herabsetzung der Prognose folgt auf die Ankündigung des Unternehmens, dass Überschwemmungen die Produktion eines wichtigen Aluminiumlieferanten lahmgelegt haben. Dies führte zu Engpässen bei Aluminiumkomponenten, die in allen Fahrzeugserien von Porsche verwendet werden. Infolgedessen könnten einige Fahrzeugserien vorübergehend stillgelegt werden, was die Produktion mehrere Wochen lang beeinträchtigen könnte.

Diese Produktionsverzögerungen kommen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da Porsche bereits mit einer schwächeren Nachfrage in China konfrontiert ist, was die globalen Lieferungen im ersten Halbjahr um sieben Prozent sinken ließ. Zudem hat Porsche seine Ambitionen im Bereich der Elektrofahrzeuge zurückgeschraubt. Das Unternehmen gab bekannt, dass es sein Ziel, bis 2030 rund 80 Prozent seiner Verkäufe mit vollelektrischen Fahrzeugen zu erzielen, an die tatsächliche Kundennachfrage und die Entwicklungen im Sektor der Elektromobilität anpassen werde.

Die Probleme bei Porsche könnten auch andere Automobilhersteller betreffen, wie Morgan-Stanley-Analyst Javier Martinez de Olcoz Cerdan in einer Notiz andeutete. Dies wirft Fragen über die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten in der Automobilindustrie auf, die zunehmend von globalen Ereignissen betroffen sind.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Porsche bei seiner "Doppelstrategie", die Entwicklung sowohl von Verbrennungsmotoren als auch von elektrifizierten Autos fortzusetzen, was mehr denn je von Bedeutung ist. Die endgültigen Halbjahresergebnisse von Porsche, die am morgigen 24. Juli veröffentlicht werden, könnten weitere Einblicke in die Auswirkungen dieser Herausforderungen auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens bieten.

