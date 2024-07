Die starken Gewinnmitnahmen dürften aber auch die Furcht der Anleger vor Überbewertungen innerhalb der Branche zum Ausdruck gebracht haben. In vielen Werten konnte die Geschäftsentwicklung nicht mit dem Kurswachstum der vergangenen 12 Monate Schritt halten.

Halbleiterwerte waren in den vergangenen Handelstagen stark von Verlusten betroffen. Vordergründig waren der Trump-Trade sowie die Furcht vor stärken Exportkontrollen in die Volksrepublik China ursächlich für die hohe Volatilität.

Bisherige Ergebnisse zerstreuen Bedenken nicht

ASML und Taiwan Semiconductor haben mit ihren Zahlen in der vergangenen Woche keinen Beitrag dazu geleistet, diese Sorgen zu zerstreuen. Am Montagabend verpasste es auch NXP Semiconductors, die Kursgewinne der Aktie – +34,6 Prozent in den vergangenen 12 Monaten – zu rechtfertigen.

Das niederländische Halbleiterunternehmen, spezialisiert auf Chips für industrielle Anwendungen sowie Chipkarten, präsentierte eine mit einem Minus von 5,2 Prozent rückläufige Umsatzentwicklung, wenngleich die Erlöse in Höhe von 3,13 Milliarden US-Dollar die Analystenerwartung knapp schlagen konnte.

Auch NXP Semiconductors enttäuscht ...

Der bereinigte Gewinn landete bei 3,20 US-Dollar je Anteilsschein, das liegt um 23 Cent unter dem Vorjahresergebnis. Insgesamt verdiente NXP einen bereinigten Nettoertrag in Höhe von 829 Millionen US-Dollar nach 896 Millionen US-Dollar im selben Quartal des Vorjahres.

Auch der Ausblick wusste nicht zu überzeugen. Für den Umsatz legte das Management eine Midpoint-Guidance von 3,25 Milliarden US-Dollar vor, während am Markt mit 3,35 Milliarden US-Dollar gerechnet wurde. Die Mittelpunkt-Schätzung für den Gewinn wies NXP mit 3,42 US-Dollar je Anteil aus, was ebenfalls hinter der Erwartung von 3,56 US-Dollar zurückblieb.

... und wird dafür von Anlegern abgestraft

Eine rückläufige Geschäftsentwicklung gepaart mit einem Ausblick hinter den Erwartungen, aber eine Aktie, die sich in den zurückliegenden Monaten um mehr als ein Drittel verteuert hat? Das passt nicht zusammen, dachten sich in der US-Nachbörse auch die Anleger, die für ein Minus von fast 8 Prozent sorgten.

Im Unterschied zu vielen anderen Titeln der Branche ist NXP Semiconductors noch moderat bewertet. Das für 2024 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 20,3 "nur" 15 Prozent über dem historischen Durchschnitt der Aktie.

Da gibt es branchenintern ganz andere Kaliber, wie zum Beispiel Texas Instruments, das am Dienstagabend seine Quartalszahlen vorstellen wird, und dessen Bewertung je nach verwendetem Vielfachen ein Drittel bis die Hälfte über dem historischen Durchschnitt liegt

Fazit: Hohe Bewertungen, dünnes Eis

Die Nervosität gegenüber den Quartalsergebnissen von Unternehmen aus der Halbleiterbranche ist groß. Viele Titel haben sich in den vergangenen 12 Monaten stark verteuert und stehen nun in der Pflicht, entsprechend starke Zahlen vorzulegen.

Das ist alles andere als eine leichte Aufgabe, wie der Geschäftsbericht von NXP Semiconductors beweist, der sogar eine rückläufige Entwicklung demonstriert hat. Angesichts der hohen Bewertungen könnten Anleger in vielen Titeln vor einem bösen Erwachen stehen. Vorsicht ist angebracht!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion