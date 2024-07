Wie aus Unterlagen an die Börsenaufsichtsbehörde hervorgeht, hat ein Mitglied des Aufsichtsrates bereits am Freitag zugeschlagen und den starken Preisrückgang sowohl der Vorzüge als auch der Stammaktien des Laborausstatters genutzt, um sein Engagement zu verstärken.

In den Sartorius-Vorzügen schlug Lothar Kappich zu einem Preis von 209,20 Euro zu und kaufte insgesamt 200 Aktien mit einem Gesamtwert von 41.840 Euro. Bei den Stammaktien engagierte er sich in mehreren Tranchen, wodurch sich ein Mittelkurs von 173,35 Euro ergab, zu dem insgesamt 400 Anteile erworben wurden.

Dadurch ergibt sich in beiden Papieren des Unternehmens eine Investition in Höhe von 111.180 Euro. Mit Blick auf die Kursentwicklung seit vergangenem Freitag ist der Beteiligungswert jedoch weiter gesunken, wenngleich die Anteile am frühen Dienstag um eine Erholung bemüht sind.

Rote Laterne, Kommunikationspolitik gescheitert

Gegenüber dem Jahresanfang notieren die im DAX notierten Vorzüge mit einem Minus von rund 37 Prozent. Damit hält Sartorius die rote Laterne, und zwar verdient, nachdem das Unternehmen seine Prognose aufgrund einer schwachen Nachfrageentwicklung erneut senken musste und die "Versprechensstrategie" der vergangenen zwei Jahre gescheitert ist.

Immer wieder hatte Sartorius seinen Anlegern in Aussicht gestellt, dass mit einer baldigen Nachfrageverbesserung zu rechnen wäre, die Hoffnungen bislang aber jedes Mal enttäuscht.

Ein ehrlicherer Umgang mit den eigenen Aktionären wäre, die Unsicherheit über die weitere Geschäftsentwicklung klar zu kommunizieren und die Erwartungen niedrig anzusetzen, um diese gegebenenfalls übertreffen zu können.

Fazit: Nachhaltige Wirkung dürfte ausbleiben

Angesichts dieser Reihe von Enttäuschungen muss daher bezweifelt werden, ob der Insiderkauf vom Freitag nachhaltigen Eindruck auf die Anleger macht. Bei SMA Solar jedenfalls gelang es hochrangigen Unternehmensmitgliedern bislang nicht, den Aktienkurs mit ihren Käufen zu unterstützen. Auch hier wurde das Anlegervertrauen nachhaltig untergraben.

Die schwache Geschäftsentwicklung, die verfehlte Kommunikationspolitik sowie die Bewertung des Unternehmens sprechen nicht für ein Engagement in der Sartorius-Aktie. Wer sich in der langfristig aussichtsreichen Life-Science-Branche engagieren möchte, sollte auf Werte wie Abbott, Danaher und Thermo Fisher setzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion