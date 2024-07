DAX: Und jetzt die Gegenbewegung!?

der DAX hat zum Juli-Verfallstag die bearishe Variante gewählt, die ich in der Vorwoche skizziert hatte: Für diesen Fall hatte ich 18.200 Punkte als mögliches Kursziel genannt; abgerechnet wurde der DAX am Freitag bei 18212,40 Punkten.

Womit sich die Frage stellt, wie es weitergeht. Darauf gibt es wie immer mehrere Antworten – je nachdem, welchen Zeitrahmen man zugrunde legt. Dazu der Blick auf den aktuellen DAX-Chart:

Übergeordnet sieht derzeit alles nach einer Seitwärtsbewegung aus, die zurzeit noch wahlweise in einem Dreieck (grau) oder einem klassischen Rechteck verlaufen kann. Allerdings ist vorerst allenfalls die Oberkante des Rechtecks halbwegs erkennbar. Die Unterkante, die ich hier zunächst bei rund 17.600 Punkten (die Tiefs von März und April) gelegt habe, wurde zuletzt nicht mehr erreicht. Möglich ist, dass sich diese Unterkante z.B. in den Bereich von 18.000 Punkten verschiebt.

Dann wäre auch eine Konsolidierung zwischen 18.000 und 19.000 Punkten denkbar (also inklusive neuem Hoch) oder auch eine leicht aufwärts gerichtete Bewegung. Übrigens: Der vermeintlich starke Rückfall des DAX zum gestrigen Handelsbeginn ist wohl ein Datenfehler – keine der 40 DAX-Aktien zeigt auch nur annähernd einen ähnlichen Einbruch, und auch im DAX-Future, der schon seit der Nacht gehandelt wurde, gibt es diesen nicht.

Kommt eine Gegenreaktion nach dieser Negativserie?

Kurzfristig könnte der DAX dagegen wieder zulegen, also eine Gegenbewegung nach den Verlusten der Vorwoche starten. Denn auffällig sind die aufeinanderfolgenden roten Kerzen der vergangenen Woche: An allen 5 Handelstagen der Vorwoche schloss der DAX tiefer als am Vortag und tiefer als zu Handelsbeginn (siehe rotes Rechteck).

Eine solche Serie ist außergewöhnlich: Derartige Kerzen kamen – auch einzeln – bisher nur an 24 % aller Handelstage (mit O/H/L/C-Kursen) im DAX vor. Und nur in 39 Fällen bzw. 1,9 % davon gab es eine solche Negativserie mit 5 oder mehr solcher Kerzen in Folge:

